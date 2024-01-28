‘Şehrimizde çalmadık kapı bırakmayacağız’

Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "İzmir yeter bu çile bitsin, diyor. Biz bu çileyi bitirmek için sizlerin desteğine talibiz. İzmirli hemşehrilerim sizlere soruyorum, İzmir'in dağlarında, sokaklarında, çiçekler açtırmaya var mısınız? İzmir'i gerçek belediyecilik ile tanıştırmaya var mısınız? Allah'ın izniyle biz de hazırız" dedi.

"BİZİM TEK DERDİMİZ İZMİR"

Dağ, "Güzeller güzeli İzmirimizin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak huzurlarınızda olmaktan, büyük bir onur ve heyecan duyduğumu ifade etmek isterim" dedi. Bir haftadır İzmir'in sokaklarını, caddelerini adım adım dolaştıklarını söyleyen Dağ, "İlk andan itibaren bizlere samimiyetle yaklaşan, sevgiyle kucaklayan, desteklerini esirgemeyen sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, kanaat önderlerimize, esnaflarımıza, hasılı kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle tüm İzmirli hemşerilerimize teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bizim tek derdimiz İzmir. İzmir'imizi hak ettiği hizmetlere kavuşturmaktır. 31 Mart'a kadar derdimizi, hayallerimizi, tasavvurumuzu İzmirli hemşerilerimize gece gündüz anlatacağız. İzmir'imizin kalbine, hemşerilerimizin gönlüne dokunacağız. Şehrimize hizmet için çalmadık kapı bırakmayacağız. İstiklalimizin meşalesini yakan, Çaka ve Umur Bey'lerin rüyası, Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetlisi, Zübeyde Hanım'ın şehri, İzmir'imizde yeni bir hikaye yazmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz" diye konuştu.

HEMŞERİLERİM YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İSTİYOR

İZMİR'İN trafik çilesi ve altyapıya da vurgu yapan Dağ, "1 Nisan sabahından itibaren hemşerilerim başka bir güne merhaba demek istiyor. Trafik çilesi bitmiş, altyapı ve üst yapı meseleleri hallolmuş, Ege'den Akdeniz'e uzanan sahada, sahil turizminin kalbi, deniz ticaretinin merkezi olmuş, gerçek bir belediyecilik anlayışıyla daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir istiyor. İnşallah, 31 Mart'tan sonra bunu el birliğiyle mümkün kılacağız" dedi.