Buz pateninin küçük şampiyonu

İzmirli Deniz Alan 22 - 18 Ocak 2024 tarihleri arasında düzenlenen Artistik Buz Pateni Ephesus Cup yarışmasında üçüncülük alarak ülkemize bronz madalya getirdi. Golden Skate Ephesus Cup, Cups II kızlar kategorisinde dereceye giren Deniz Alan'a madalyası Türkiye Buz Federasyonu İzmir temsilcisi Neşe Olcay Hünerli tarafından taktim edildi. Yarışmaya hazırlanmasında emeği geçen hocalarına teşekkürlerini ileten Deniz Alan bu başarıyı daha da ileri taşıyacağını belirtti. Alan, "Devlet büyüklerimize bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Daha da başarılı olmak ve ülkemizi bu alanda daha fazla tanıtmak için elimden geleni yapacağım" dedi.