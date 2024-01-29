İzmir’de horoz dövüşü baskını! Jandarmadan 96 kişiye para cezası

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesi'nde, N.C. (65), isimli şahsa ait çadırda horuz dövüşü yaptırılarak kumar oynatıldığı ihbarı üzerine; Jandarma Asayiş Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Kırklar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve JASAT ekiplerince adrese operasyon düzenlendi.

YÜZBİNLERCE LİRALIK PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan operasyonda, çadır içerisinde 11 horozun dövüştürüldüğü tespit edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince 5199 sayılı hayvanları koruma kanunun 14/A maddesine aykırı davranıştan 11 hayvan sahibine toplamda 79 bin 376 TL, kumar oynayan diğer 85 kişiye ise toplamda 546 bin 125 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Söz konusu 11 horoz, çevre koruma timi tarafından Ödemiş İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. N.C., isimli şüpheli hakkında ise 'kumar oynamaya yer temin etmek' suçundan adli tahkikat başlatıldı.