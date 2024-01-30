İzmir Mekan Rehberi’nden devrim gibi hizmet: REZERVE

İZMİR'İN lezzet dolu sokaklarından kumsallarına, tarihi dokusundan modern mekanlarına kadar, şehrin her köşesindeki restoranlar, kafeler ve eğlence mekanları artık tek bir çatı altında buluştu! İzmir Mekan Rehberi, şehrin gastronomi ve eğlence dünyasını daha yakından keşfetmek isteyenlere rehberlik eden bir platform olmanın ötesine geçiyor. Yepyeni Rezervasyon Yönetimi "Rezerve" ile mekanlar, müşteri ilişkilerini yönetmek, rezervasyonları düzenlemek ve reklamlarını yönetmek için bir araya geliyor. İzmir'in en büyük yeme içme ve eğlence platformu, İzmir Mekan Rehberi sosyal medyada aylık 10 milyon erişimi ve Google'da 500'den fazla anahtar kelimede birinci sırada yer alan websitesi ile işletmeler için eşsiz fırsatlar sunuyor. İşletmelerin görünürlüğünü arttıran ve hizmetlerini daha geniş bir kitleye ulaştıran İzmir Mekan Rehberi ile işletmeler bir adım öne çıkıyor. MEKANLAR ARASI KÖPRÜ

İzmir Mekan Rehberi "Rezerve", İzmir'deki mekanlara özel olarak tasarlanmış bir rezervasyon yönetim platformudur. Artık mekan sahipleri, işletmelerini daha etkili bir şekilde yönetmek, müşteri memnuniyetini arttırmak ve işlerini daha görünür hale getirmek için bu güçlü aracı kullanabilirler. Rezervasyonlar, masa düzenlemeleri, kampanya ve reklam yönetimi gibi birçok özellik, mekan sahiplerine zaman kazandırarak işlerini daha verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor.