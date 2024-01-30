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Haberler İzmir İzmir'de 2 katlı evde çıkan yangında 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

İzmir'de 2 katlı evde çıkan yangında 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Son dakikla İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 katlı evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin sardığı evde bulunan 19 yaşındaki Emre Kuzum, hayatını kaybetti.

DHA
İzmir’de 2 katlı evde çıkan yangında 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde Emmioğlu Mahallesi Refik Sokak'taki 2 katlı evin alt katında, sabah saat 06:30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Dumanı fark eden mahalleli, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Alevler, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

Söndürme çalışmaları sonrası içeri giren ekipler, Emre Kuzum'un cansız bedeni ile karşılaştı. Kuzum'un bir süredir dedesine ait evde yaşadığı öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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