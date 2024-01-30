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Haberler İzmir İzmir’de araç kiralama sitelerinin sahtesiyle 111 bin lira dolandırdılar

İzmir’de araç kiralama sitelerinin sahtesiyle 111 bin lira dolandırdılar

Son dakika İzmir haberleri... İnternette araç kiralama şirketlerinin sitelerini kopyalayarak İzmir’de 16 kişiyi 111 bin 400 TL dolandıran 37 kişi gözaltında alındı.

İHA
İzmir’de araç kiralama sitelerinin sahtesiyle 111 bin lira dolandırdılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtelerini oluşturarak 16 kişiyi 111 bin 400 TL dolandırdıklarını tespit etti. Ardından İzmir merkezli 9 ilde geçtiğimiz Cuma günü çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 38 şüpheliden 36'sı yakalanarak gözaltında alındı. 1 şüphelide daha sonra tespit edilerek yakalandı. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden 8'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemleri devam eden 20 şüpheli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 1 şüpheli Maltepe/İstanbul Cezaevi tarafından, 1 şüpheli İzmir Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Ayrıca, olayla ilgili; Batman'dan 1, Diyarbakır'dan 1, Edirne'den 1, Iğdır'dan 1, Samsun'dan 2 ve Trabzon'dan 1 şüpheli olmak üzere toplamda 29 şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk edileceği belirtildi.

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