İzmir’in Dikili ilçesinde batan balıkçı teknesindeki 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı, can kaybı sayısı 4'e çıktı. Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, AA muhabirine, Salihleraltı mevkisi açıklarında gece saatlerinde batan balıkçı teknesindeki kayıp iki kişiden Medeni Karaduman'ın cesedine ulaşıldığını söyledi.

Budan, "Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kayıp Medeni Karaduman'ın cesedine ulaştı. Böylece 4 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış oldu. Kimliğini belirlediğimiz kayıp Gökhan Çakır'ı arama çalışmaları Sahil Güvenlik helikopteri, tekneleri ve dalgıçlarıyla devam ediyor." dedi.

Dikili Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Cevdet Bekar da teknenin ağ kapısının taşa takılması sonucu alabora olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Bekar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde 5 kişinin kurtarıldığını, can kayıplarının kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Arama çalışmalarına katılan bir balıkçı teknesinin kaptanı Haluk Cirit de sonar cihazıyla tespit ettikleri teknenin 25-30 metre derinlikte olduğunu, ekiplerin bu bölgede çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

'BEN YÜZECEĞİM' DEMİŞ

Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, kayıp balıkçıların ailelerinin ise endişeli bekleyişi devam ediyor. Kaybolan 2 kişiden birisi olan kardeşi 1 çocuk babası 34 yaşındaki Gökhan Çakır'dan sevindirici bir haber beklediklerini ifade eden ağabey Mehmet Çakır, "Kardeşim sürekli aynı teknede çalışıyordu. Rutin, her gün yaptıkları bir iş. Olay sanırım gece 1-2 civarlarında gerçekleşmiş. Birkaç tanesi orada vefat etmiş. 4-5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtarmış. Kardeşim de onların yanındaymış, kurtulan çocuklar öyle söylüyor. Hatta 'ben yüzeceğim' demiş. Yanlarında ayrılmış ama nereye kadar yüzebildi bizimde bir bilgimiz yok. Sahil Güvenlik'ten haber bekliyoruz" dedi.

Öte yandan, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı ve buradaki otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

OLAY

Dikili açıklarında içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesi gece saatlerinde batmış, teknedekilerden 5'i kurtarılmış, 3'ü ise hayatını kaybetmişti.

Kayıp olduğu bildirilen 2 balıkçı için denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.