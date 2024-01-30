Sibel öğretmen, tatilini öğrencileriyle geçiriyor

MUŞ'UN Varto ilçesinde görev yapan İzmirli sınıf öğretmeni Sibel Barış, sömestir tatilini memleketine gitmek yerine Kültür Merkezinde öğrencileriyle oyunlar oynayıp etkinlikler düzenleyerek değerlendiriyor. Barış, "Sömestir tatili boyunca etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaları yaparken çocuklar çok mutlu oldu. Çocuklarla bir arada olmak bana da iyi geliyor" dedi.

Hürriyet İlkokulu'na 3 yıl önce atanan 31 yaşındaki Barış, Varto Kültür Merkezinde kurduğu "Hayal Evi Atölyesi" kapsamında öğrencilerine yönelik etkinlikler düzenlemeye başladı. Sömestir tatilinde de "Öğretmenim ara tatilde bizimle kalın." diyen öğrencilerini kırmayarak İzmir'e gitmeyen Sibel öğretmen, ilk ve ortaokul öğrencilerinin yarıyıl tatilini eğlenerek geçirmeleri için etkinlikler düzenlemeye karar verdi.