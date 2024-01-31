AK Parti Grup Başkanı Güler: Soyer başarısızdı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde İzmir'de AK Parti'nin kazanacağını belirtti. Güler, "Çünkü insanların farklı siyasi görüşleri olabilir ama bizim 2 tane çok önemsediğimiz durum vardır, biri yaşadığımız evimiz, o evimizde ailemizin iç huzuru ve yaşam kalitesi çok önemlidir bizim için. İkincisi ise o evimizin bulunduğu sokağımız, mahallemiz, şehrimizdir. İzmir'in yıllardır çok hafif bir yağmurda trafiği keşmekeş oluyor, evleri, işyerlerini su basıyor, tam kapasite çalışan arıtma tesisi yok. Bunları biz söylemedik, bunları kendileri utançlarından itiraf etmek zorunda kaldılar. Körfeze atıklar deşarj edildi. Konserlerle, başka etkinliklerle birçok bütçeyi, merkezi hükümet ve belediyenin kaynaklarını heba ettiler" dedi.

GÜLER şöyle devam etti: "Soyer çok başarısızdı. İYİ Parti Belediye Başkan Adayı dile getirince itiraf ettiler, biz yönettiğimiz kentlerde ileri biyolojik arıtmayla sisteme dahil ederken bu arkadaşlar İzmir körfezindeki kokuyu kimyasalla yok etmeye çalıştırlar. Bunu da kendileri itiraf etmek zorunda kalarak, 'Çevreye zarar vermiyor, belli miktarlarda belli yerlerde kimyasal madde kullanıyoruz' itirafında bulundular."