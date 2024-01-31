  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Eve zorla girip 12 yaşındaki çocuğu öldürmüştü! O cani cezaevinde intihar etti

Eve zorla girip 12 yaşındaki çocuğu öldürmüştü! O cani cezaevinde intihar etti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz günlerde zorla girdiği evdeki 12 yaşındaki Behiye E.'yi öldüren ve annesi Suzan E.'yi yaralayan Levend Macu dün tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı.

DHA
Eve zorla girip 12 yaşındaki çocuğu öldürmüştü! O cani cezaevinde intihar etti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde demir kapının camını kırarak girdiği evde Behiye E.'yi (12) öldürüp, annesi Suzan E.'yi (34) ağır yaralayan Levend Macu (30), tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı.

Olay, 24 Ocak'ta saat 10.30 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Levend Macu, demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evdeki Suzan E.'yi yüz ve kolundan toplam 7 bıçak darbesiyle yaraladı. Macu, daha sonra Suzan E.'nin kızı Behiye E.'yi de boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı. Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne-kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Behiye E. hayatını kaybetti, olaydan 1 gün sonra yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Levend Macu, dün tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı. Macu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan Suzan E.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA