Hamza Dağ’dan can dostlara ziyaret

Menemen Belediyesi tarafından açılan ve İzmir'deki ilçe belediyelerinin içindeki en büyük ve kapsamlı tesis olma unvanına sahip olan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ve Haluk Levent'i konuk etti. Ziyarete, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile Tarım ve Orman eski Bakan Yardımcısı Fatih Metin de eşlik etti.

"TEBRİK EDİYORUM"

Tesisten övgüyle söz eden AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Menemen Belediyemizi tebrik ediyorum. Belediyelerin içindeki en güzel, en modern ve sahipsiz hayvanlarımızın uygun koşullarda yaşayacağı bir ortam oluşturulmuş. Menemen Belediyemizin yapmış olduğu bu çalışma inşallah 1 Nisan sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bize de örnek teşkil eder. Merhamet temelli olarak hem hayvanlarımıza Allah'ın dilsiz kulu gözüyle bakıp, onların uygun şekilde yaşamayı sağlayacağız hem de sokaklarımız huzurlu olacak. Bize böyle bir örnek oluşturdukları için Menemen Belediyemize teşekkür ediyoruz. Ayrıca vicdan ve merhamet noktasında yaptığı işlerle Haluk Levent Bey'e de şükranlarımı sunuyorum. Kendisiyle 1 Nisan sonrasında İzmir'de çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum" dedi. Sözlerine "Buranın açılışında ben vardım" diyerek başlayan Haluk Levent ise "Barınağı çok güzel gördüm, tebrik ediyorum. Hatta bu kadar güzel göreceğimi beklemiyordum" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK

KONUKLARINA tesisi gezdiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yapılan yasal düzenlemelerle sokak canlılarımız mal olmaktan can olma noktasına geldi. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamza Dağ da bu işin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili Türkiye'ye örnek olacak çalışmaları belediye başkanlığıyla birlikte hayata geçirecektir" dedi.