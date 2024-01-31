Kemalpaşalılar artık düzgün bir yol istiyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 10 ay önce yapılan asfalt yol, açıldıktan 10 gün sonra çöktü. Bazı bölümlerinde çukurlar oluştuğunu belirten vatandaşlar, asfaltın adeta köstebek yuvasına döndüğünü söyledi. Yol çalışmaları sırasında insanların çok sıkıntı yaşadığını ifade eden vatandaşlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek yolun haline tepki gösterdi.

SADECE TOPRAK ATTILAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce Kemalpaşa Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırlarında kalan yolun 4'ncü kilometresindeki asfalt yolun hali görenleri şaşkına çevirdi. Büyükşehir Belediyesi'nce 10 ay önce başlatılan asfaltlama çalışması nedeni ile ana yolun uzun bir süre trafiğe kapalı olduğunu, insanların bir yerden bir yere araçları ile gitmek istediklerinde çok sıkıntı çektiğini aktaran vatandaşlar, yolun hizmete açıldıktan sonra halinin adeta köstebek yuvasını aratmadığını söyledi. Hizmete girdikten 10 gün sonra çökmeler ve yolda çukurlar oluştuğunu söyleyen vatandaşlar, "Şikayet ettik, Kemalpaşa Belediyesi çukurlara toprak döktü gitti ancak sorun çözülmedi. Trafiği yolun olan bu yolda herkes isyanda. Arabalar çukurlardan kaçmak için yolda zikzak çiziyor. Motosikletliler fark etmediklerinde çukurlara düşüyor ya da direksiyon hakimiyetlerini kaybediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'ya geldiğinde Kemalpaşa'daki bu yoldan da geçsin, halimizi görsün. Sağlam ve kalıcı bir asfalt yol istiyoruz" diye konuştu.

TARİHİ TAŞ KÖPRÜ TEMİZLENMEYİ BEKLİYOR

AYDIN tarımının can damarlarından olan Büyük Menderes Nehri, doğduğu bölgeden denize döküldüğü yere kadar üzerinde yapılan birçok köprüye ev sahipliği yapıyor. Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sarıkemer'i birbirine bağlayan ve bir zamanlar deve kervanlarının geçtiği taş köprü, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

ÇEVREYE BÜYÜK ZARAR

GEÇTİĞİMİZ günlerde yağan yağmurlar ile birlikte Büyük Menderes Nehri'ne atılan çöpler, ağaç kütükleri ve kargılar nedeniyle menfezleri tıkanan taş köprü alarm vermeye başladı. Köprünün uzun süredir temizlenmediğine dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Tarihi Taşköprü yıkılırsa herkes rahatlayacak. Çünkü çöpleri tutacak bir engel kalmayacak. Tüm atıklar Ege Denizi'ne transit gidecek. Taşköprü'ye takılması halinde hem köprüyü yıkılmaktan kurtaracak hem de tonlarca çöpün denize gitmesini önleyecek hareketli yüzer bariyer sistemi tamir edilerek niçin takılmıyor?" diye konuştu.