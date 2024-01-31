Konak’ta iki kadın aday yarışacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Halkapınar Spor Salonu'nda İzmir'de ilçe belediye başkan aday tanıtım toplantısında AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı'yı açıkladı.

30 İLÇE ARASINDA

CHP'de ise olaylı geçen MYK ve PM'den sonra açıklanan Konak adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu oldu. AK Parti İzmir'de ikinci dönem milletvekili olarak görev yapan 2. Bölge Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir'de 30 ilçe arasında iki kadın adayın yarışacağı tek ilçe Konak oldu.

Nilüfer Çınarlı Mutlu

'GELİŞİM ZAMANI'

Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, seçim çalışmalarını başlattı. Çankırı, bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı'nda partililerle bir araya geldi.

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Ceyda Bölünmez Çankırı, "İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştıracak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hamza Dağ ile 30 ilçe belediye başkan adayımıza 2024 yerel seçim sürecinde başarılar diliyorum. Bugün burada. Konak'ımızın belediye başkan adayı olarak karşınızda bulunmaktan dolayı mutluluğumu dile getirmek isterim" diye konuştu.