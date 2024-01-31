Tekne faciasında son durum: 4 Ölü, 1 kayıp

İzmir'in Dikili ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı balıkçı teknesi battı. Olay, saat 02.00 sıralarında Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, balık tutmak için denize açıldığı ileri sürülen balıkçı teknesi battı.

Teknede bulunanların Oğuz İrgit, İsmet Akdağ, Orhan Pancar, Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak, Gökhan Çakır ve Medeni Karaduman olduğu öğrenildi.

Yeri tespit edilen teknede 5 kişi kurtarılırken 1 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Batan teknede 4 kişinin de cansız bedeni bulundu. Oğuz İrgit, İsmet Akdağ, Medeni Karaduman ve Orhan Pancar'ın cenazeleri morga götürüldü.

Öte yandan hala kayıp olan Gökhan Çakır için arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgede 3 bot ve 1 helikopter ile arama kurtarma çalışmaları yürüttüğü bildirildi. Havadan ve karadan yapılan çalışmalara çok sayıda kişi katıldı. Sabaha karşı batan teknede bulunanların kaçak deniz patlıcanı avında oldukları ileri sürüldü.