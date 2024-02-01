Çağlar: İlçemizin sorunlarına kalıcı çözümler üreteceğiz

AK Parti Torbalı Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar saha çalışmalarına başladı. Çağlar, ilçe binasında partililer ile bir araya geldi, ardından Torbalı Kazım Dirik Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti.

60 MAHALLEYE HİZMET

PARTİ teşkilatının yoğun sevgi gösterdiği Çağlar, "Bizim sevdalısı olduğumuz bu ilçeye karşı sorumluluğumuz var. Torbalı'mızın bizden beklentileri var. Bize düşen Torbalı'da yerel ve genel iktidarı bir kez daha bir araya getirip, 60 mahallemize eşit hizmet götürmektir. İlçemizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek. Torbalı Belediyesi'ni kurumsal kimliğe kavuşturup ilçemize hizmet edeceğiz. Bu süreçte ayrıştıran değil, birleştiren olacağız" dedi.

'TORBALIMIZ KAZANACAK'

ÇAĞLAR, "Ben verdikleri destek nedeniyle parti teşkilatıma teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerini Cumhur İttifakı olarak biz kazanacağız, Torbalımız kazanacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Torbalı'da AK Belediyecilik ile taçlandıracağız. Bizim AK Belediyecilik döneminde ilçemize kazandırdığımız eserler ortada. Biz yaptık, yine yaparız" dedi.