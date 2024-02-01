  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Çağlar: İlçemizin sorunlarına kalıcı çözümler üreteceğiz

Çağlar: İlçemizin sorunlarına kalıcı çözümler üreteceğiz

AK Parti Torbalı Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar ilçe binasında partililer ile bir araya geldi.

HABER MERKEZİ
Çağlar: İlçemizin sorunlarına kalıcı çözümler üreteceğiz

AK Parti Torbalı Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar saha çalışmalarına başladı. Çağlar, ilçe binasında partililer ile bir araya geldi, ardından Torbalı Kazım Dirik Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti.

60 MAHALLEYE HİZMET

PARTİ teşkilatının yoğun sevgi gösterdiği Çağlar, "Bizim sevdalısı olduğumuz bu ilçeye karşı sorumluluğumuz var. Torbalı'mızın bizden beklentileri var. Bize düşen Torbalı'da yerel ve genel iktidarı bir kez daha bir araya getirip, 60 mahallemize eşit hizmet götürmektir. İlçemizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek. Torbalı Belediyesi'ni kurumsal kimliğe kavuşturup ilçemize hizmet edeceğiz. Bu süreçte ayrıştıran değil, birleştiren olacağız" dedi.

'TORBALIMIZ KAZANACAK'

ÇAĞLAR, "Ben verdikleri destek nedeniyle parti teşkilatıma teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerini Cumhur İttifakı olarak biz kazanacağız, Torbalımız kazanacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Torbalı'da AK Belediyecilik ile taçlandıracağız. Bizim AK Belediyecilik döneminde ilçemize kazandırdığımız eserler ortada. Biz yaptık, yine yaparız" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA