Ölen balıkçının yeğeni: Yılların denizcisiydi

İZMİR'İN Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarında önceki saat 02.00 sıralarında bir balıkçı teknesi battı. Denize açılan teknede 10 kişi bulunuyordu. 5 kişi tedavilerinin ardından taburcu olurken 4 kişi hayatını kaybetti, Gökhan Çakır için ise hala arama çalışmaları devam ediyor.

Hayatını kaybeden 4 balıkçıdan biri olan Medeni Karaduman'ın (52) yeğeni Adem Kahveci (34) cenazeyi teslim almak için geldi. Kahveci, "Dayım yılların denizcisiydi. Tur teknesi kaptanıydı. Denizi çok severdi. Balık avı keyif veriyordu" dedi. Öte yandan Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar'ın da otopsi işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.