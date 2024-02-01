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Haberler İzmir Torbacı sevgililer kıskıvrak yakalandı

Torbacı sevgililer kıskıvrak yakalandı

Son dakika İzmir haberi... İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki sevgili yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İHA
Torbacı sevgililer kıskıvrak yakalandı

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.P. (33) ve sevgilisi İ.A.'nın (30) uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Çiftin İzmir'den otomobil ile ilçeyi uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin içerisinde bulunduğu aracı durdurdu.

Savcılıktan alınan izinle otomobilde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirilirken iki sevgili polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.P. ve İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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