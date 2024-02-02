İzmir’de bu gece bu eczaneler açık! 2 Şubat Cuma gecesi nöbetçi eczaneler listesi, telefon numaraları

İzmir'de 2 Şubat Cuma akşamı İzmir'de hangi eczaneler nöbetçi olacak? Acil ilaç almak isteyenler semtlerine en yakın hangi eczanelere gidebilecek? İşte 2 Şubat Cuma günü İzmir'de gideceğiniz nöbetçi eczanelerin adresleri, telefonları...
İzmir'de 2 Şubat Cuma akşamı İzmir'de hangi eczaneler nöbetçi olacak? Acil ilaç almak isteyenler semtlerine en yakın hangi eczanelere gidebilecek? İşte 2 Şubat Cuma günü İzmir'de gideceğiniz nöbetçi eczanelerin adresleri, telefonları...
İZMİR 02.02.2024 SAAT 19:00 - 03.02.2024 SAAT 09:00 TARİHLERİ ARASINDA NÖBETÇİ ECZANELER
ALİAĞA BİLGİN ECZANESİ KURTULUS MAH. FEVZIPASA CAD.NO:77/A ALIAGA/IZMIR 02326161312
ALSANCAK ÖZLEM ECZANESİ ALSANCAK MH. KIBRIS ŞEHİTLERİ CD. NO:53/B 02323672597
ALSANCAK-BASMANE KARADENIZ ECZANESİ KAHRAMANLAR CD. 1397 SOKAK NO:16/A 02324820289
ALTINDAĞ 24:00DEN SONRA- ÇAMDİBİ KARAKAŞ ECZANESİ SERINTEPE MAH. 4310 SOKAK NO:22/A 02324496151
ATATÜRK-OSMANGAZİ SARDUNYA ECZANESİ OSMANGAZİ MAH. 579 SOK. NO:54/C 02329990224
AYRANCILAR YEŞİLKENT ECZANESİ AYRANCILAR MAH.80/2 SOK. NO:2 02328540097
BALÇOVA YEŞİLDERE ECZANESİ ONUR MAH.MANOLYA SOK. NO.42 02322792242
BASIN SİTESİ EGE EMRE ECZANESİ VATAN MAH. FARUK AKAR KARASU CAD. NO:17/A 02322327788
BAYINDIR PINAR ECZANESİ MİTHATPASA MAH.HASTANE CAD.NO:16 BAYINDIR 02325814404
BAYRAKLI KARADAĞ ECZANESİ ÇAY MAH. 2108/1 SOK. NO:7/A 02323419490
BERGAMA UMUT ECZANESİ FATİH MH. TUNA CD. NO:29/3 02326321656
BEYDAĞ 01:00DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. AKTEPE ECZANESİ CUMHURIYET MAH.ULUS MEYDANI NO:20/A BEYDAG 02325927649
BORNOVA 1 YENI ARAS ECZANESİ ERGENE MAH. 453 SOK.NO:9/D 02323736524
BORNOVA 2 AKHİSAR ECZANESİ KAZIM DİRİK MH.ANKARA CD.NO:241 02323390011
BORNOVA 3 BELMA ECZANESİ MUSTAFA KEMAL CAD.NO:155/D MANAVKUYU MAH.BAYRAKLI 02323396833
BORNOVA 4 DOĞANLAR ECZANESİ DOĞANLAR MAH. 1454/1 SOK. NO:1 02324781403
BOZYAKA HÜDAVERDI ECZANESİ BOZYAKA MH. ESKİİZMİR CD. NO:205/A 02322566687
BUCA 1 NUR ECZANESİ MENDERES MAH. SEYFİ DEMİRSOY CAD. NO:22/B 02324268489
BUCA 2 BORAS ECZANESİ YILDIZ MH. 220/18 SK. NO:19 02324542303
ÇAMDİBİ ÇİÇEKLİ ECZANESİ ÇINAR MAH. FATİH CAD. NO:1/23F 02325049303
ÇANDARLI DAĞDELEN ECZANESİ ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16 02326733046
ÇEŞME GÖZDE ECZANESİ INKILAP CAD.2001 SOK.NO:107/E 02327120440
ÇEŞME REİSDERE ECZANESİ ÇEŞME REİSDERE MAHALLESİ 6001 SOKAK NO:44 02327171040
ÇEŞMEALTI BENGİ ECZANESİ GÜVENDİK MAH. MEHMET ALİ AYGÜVEN CAD. NO:140/A 02327552332
ÇİĞLİ GÜMÜSIGNE ECZANESİ KÖYIÇI MAH. DERE CAD. NO:16 ÇIGLI-IZMIR 02323861337
ÇİĞLİ HARMANDALI ECZANESİ INÖNÜ MAH.HALILKUYUSU CAD.NO:12/AHARMANDALI 02328390266
ÇİĞLİ GÜLDEN ECZANESİ YENİMAHALLE MAH. 8764/6 SOK. NO:4/A 02323293373
DİKİLİ DAGLI ECZANESİ İSMETPAŞA MH. ADNAN MENDERES CD. 9 SK. NO:31/B 02326718188
ESKİ FOÇA BEGÜM ECZANESİ ATATÜRK MAH. 115 SOK. NO:32 02328126035
ESKİ İZMİR-CENNETÇEŞME24:00'DEN SONRA- BOZYAKA TAYFUN ECZANESİ YURDOĞLU MAH. 3959 SOK. NO:13/A 02322034892
EŞREFPAŞA NATUREL ECZANESİ EŞREFPAŞA CAD. NO:272/A 02322281874
EVKA 1 24:00DEN SONRA- BUCA 1 RUŞEN ECZANESİ 1107 SOK. NO:8/A EVKA 1 02324421022
GAZİEMİR YENI BILGE ECZANESİ IRMAK MH. HASAN GÜVEN CD. NO:75/A 02322524228
GEDİZ 01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER YENİ LOKMAN HEKİM ECZANESİ GÖKSU MH.692/3 SK.NO:20/A 02322761733
GÜLTEPE 24:00DEN SONRA- YENİŞEHİR CAN ATA ECZANESİ MİLLET MAH. HIZIRREİS CAD. NO:66/A 02324562577
GÜMÜLDÜR-ÜRKMEZ GÜLCE ECZANESİ CUMHURIYET MH.NO.70/B ÜRKMEZ 02327421677
GÜMÜŞPALA 24:00DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 YENİ CEREN ECZANESİ ONUR MAH. 7371 SOK. NO:46/A 02323630006
GÜZELBAHÇE AYSE ÇIGDEM ECZANESİ YALI MAH.MITHATPASA CAD.NO:433/A GÜZELBAHÇE/IZMIR 02322346256
HATAY TUNCA (VERESELİ) ECZANESİ POLİGON MAH. İNÖNÜ CAD. NO:667/A 02322463779
İNCİRALTI DALGIÇ ECZANESİ KORUTÜRK MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:285/1B 02322784070
KARABAĞLAR ADAR ECZANESİ 4951 SOK.NO:34/A KARABAGLAR-IZMIR 02322656168
KARABURUN 19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. SAADET ECZANESİ İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A 02327313397
KARŞIYAKA 1 MURATCAN ECZANESİ ALAYBEY MH. YALI CD. NO.56/A 02323812933
KARŞIYAKA 2 BORAN ECZANESİ BAHÇELİEVLER MAH. 1851 SOK. NO:1/A 02323651538
KARŞIYAKA 3 DERMAN ECZANESİ GİRNE BULVARI NO:77/A 02323236980
KARŞIYAKA 4 IRMAK ECZANESİ ÖRNEKKÖY MH. 7401 SK. NO:26/1A 02323673671
KEMALPAŞA ÖZEN ECZANESİ SOĞUKPINAR MAH. 256 SOK. NO:12/A 02328781001
KINIK SAVRAN ECZANESİ TÜRKCEDIT MAH. ATAÜRK CAD. NO:142/E KINIK/IZMIR 02326871097
KİRAZ DEVA ECZANESİ HOCA IBRAHIM CD.3 02325723162
MENDERES BETÜL ECZANESİ CÜNEYTBEY MAH. 683 SOK. NO:1/C 02327824917
MENEMEN UTKU ECZANESİ UĞUR MUMCU MAH. 1249 SK. NO:14/3 02328321905
MENEMEN 2 24:00A KADAR ŞEN ECZANESİ 30 AĞUSTOS MAH. 4. CAD. NO:11/B 02329997395
MİTHATPAŞA ÖZPINAR ECZANESİ 34 SOK. NO:10/B GÜZELYALI 02322245681
MORDOĞAN 19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. YARIMADA ILGIN ECZANESİ MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1 02327378383
NARLIDERE BAYRAM ECZANESİ ÇAMTEPE MAH. MITHATPASA CAD.241/A 02322394939
ÖDEMİŞ EGE ECZANESİ ZAFER MAH. ŞEHİT OSMAN ERGÜR SOK. NO:6-8/A 02325448911
ÖDEMİŞ ERSİN ECZANESİ ZAFER MH. KARAASLANOĞLU SK. NO:6/A 02325431829
PINARBAŞ I24:00DEN SONRA- ÇAMDİBİ KARADENİZ ECZANESİ GÜRPINAR MAH. 7058 SOK. NO:14A PINARBAŞI 02324786606
SARNIÇ 24:00DEN SONRA- GAZİEMİR ÖZGÜR ECZANESİ ATATÜRK MH. 1045/1 SK. NO:5/1A 02322811839
SEFERİHİSAR AKICI ECZANESİ ÇOLAK İBRAHİM BEY MAH. 91 SOK. NO:19/H 02322024468
SEFERİHİSAR-SIĞACIK BÖLGESİ SIĞACIK ATA ECZANESİ SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E 02327433500
SELÇUK BAHAR ECZANESİ ATATÜRK MAH. KIZILAY CAD. NO:20/A 02328920627
ŞİRİNYER BUCA IRMAK ECZANESİ HÜRRIYET MAH. 463/4 SOK. NO:7/A 02324381437
TİRE BIZIM ECZANESİ ATATÜRK MH.TOPLU KONUT SİTESİ İÇİ 02325115500
TORBALI EZGIM ECZANESİ TORBALI MH. METROPOLİS CD. NO:66/B 02328555580
TORBALI TORBALI MERKEZ ECZANESİ TEPEKÖY MAH. HÜKÜMET CAD. NO:5/A 02328561022
URLA EGE DENİZ ECZANESİ YELALTI MAH.75.YIL CUMHURIYET CAD.NO:24 02327545266
ÜÇYOL ZEYTİN ECZANESİ PİRİ REİS MH. 269 SK. NO:91/C 02322505035
YENİ FOÇA 24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. KIVANÇ ECZANESİ GIRNE CAD. NO:18 YENİ FOÇA 02328146031
YENİ ŞAKRAN 21:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. YENI SAKRAN ECZANESİ SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B 02326288828
YENİŞEHİR BİLGİ (VERESELİ) ECZANESİ GÜNEY MAH. GAZİLER CAD. NO:426 KONAK 02324571735
YEŞİLYURT 24:00DEN SONRA- BASIN SİTESİ NİHAL ECZANESİ ANT CD. NO:13/B YEŞİLYURT 02322564247
ZEYTİNALANI ZEYTİNALANI ECZANESİ ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH. 02327664043