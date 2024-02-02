Kemeraltı Çarşısı’nda çıkan yangın korkuttu

İZMİR Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan hediyelik eşya dükkanında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Kızlarağası Han'ı karşısındaki dükkanının ikinci katında, henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yan taraftaki iş yerlerine de sıçrayan alevler 4 dükkanı da sardı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle bölgede yoğun duman oluşurken birçok iş yeri de tahliye edildi.

Öte yandan, yangının çıktığı bazı dükkanların kepenklerinin kapalı olması sebebiyle, itfaiye ekipleri kepenkleri keserek yangına müdahale etti. Oluşabilecek patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alındı. Dumandan etkilenen vatandaşlara ise olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "Kemeraltı'nın en büyük korkusu bu yangınlar. Yangının gündüz çıkması bir avantaj. Buna seviniyoruz" dedi.