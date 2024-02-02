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Haberler İzmir Metro istasyonunda ‘Yan baktın’ cinayeti

Metro istasyonunda ‘Yan baktın’ cinayeti

İzmir’in Bornova ilçesinde önceden husumetli olan 2 grup arasında çıkan ‘yan baktın’ tartışması, bıçaklı kavgaya dönüştü. Bornova Metro İstasyonu’nda yaşanan olayda defalarca bıçaklanan Emirhan Yıldız hastanede hayatını kaybederken, amcasının oğlu Serdar Yıldız ise yaralı olarak tedavi altına alındı

FATİH ŞENDİL
Metro istasyonunda ‘Yan baktın’ cinayeti

İzmir Bornova Metro İstasyonu'nda çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Emirhan Yıldız (19) ile amcasının oğlu Serdar Yıldız (19), önceden aralarında husumet bulunan Yunus Kara (19) ve Kadir Pehlivan (17) ile Metro durağında karşılaştı.

DEFALARCA BIÇAKLADILAR

İki grup arasında 'yan baktın' tartışması bir anda alevlenerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bıçaklar çekildi. Yunus Kara ve Kadir Pehlivan, kuzen oldukları belirtilen Emirhan Yıldız (19) ve Serdar Yıldız'ı (19) önce göğüs bölgelerinden, sonrasında ise vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladılar.

İki kuzen kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler istasyondan hızla kaçtı. Metro İstasyonu'nda bulunan diğer vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bornova Metro İstasyonu'na kısa sürede ulaşan sağlık ve polis ekipleri, iki gence ilk müdahalelerini yapıp ambulansa taşıdı.

İKİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan kuzenlerden Emirhan Yıldız yapılan tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdi. Aynı yaştaki Serdar Yıldız'ın tedavisinin ise sürdüğü kaydedildi. Emirhan Yıldız'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü operasyon sonrası zanlılar Kadir Pehlivan ve Yunus Kara gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Soruşturmanı sürdüğü ve zanlıların ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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