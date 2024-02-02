Takside dehşet

ART ARDA 3 EL ATEŞ ETTİ

İZMİR'İN Buca ilçesinde taksi şoförlüğü yapan Oğuz E, gece 03.30'da yolda bekleyen D.A'yı üşümesin diye aracına aldı.

Saldırgan müşteri tarafından bir süre yanlış adreslerde gezdirilen sürücü, istenilen adrese geldiğini belirterek aracı durdurdu. Bu sırada, "Borcumuz ne kadar" diye soran saldırgan, "221 lira kardeş" diyen Oğuz E'ye, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla oturduğu arka koltuktan 3 kez ateş etti.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

D.A, ağır yaralanan taksicinin telefon ile kulaklığını alıp kaçtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oğuz E. hastaneye kaldırılırken, polis ise bölgedeki 70 güvenlik kamerasının yaklaşık 110 saatlik görüntüsünü izleyerek yüzü maskeli saldırgan D.A'yı suç aleti silahla birlikte saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydı olan saldırganın ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ACI HABERİ SAĞLIK BAKANI DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de taşıdığı yolcu tarafından silahla vurulan taksi şoförünün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, İzmir Gaziemir'de dün gece taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförünün durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Yaralı şoförün 112 ambulansıyla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesine nakledildiğini, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil operasyon geçirdiğini aktaran Koca, taksi şoförünün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bakan Koca, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."