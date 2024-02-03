İyilik kurbanı taksiciye veda

İzmir'de, müşteri olarak taksiye binen Delil Aysal (19) tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin (44) cenazesi, dün toprağa verilirken İzmir'de 'sarı isyan' çıktı. Erge'nin cenazesi önceki gece 250 dolayında taksicinin oluşturduğu konvoy ile İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

ALKIŞ İLE TEPKİ GÖSTERDİLER

Konvoya katılan taksi şoförleri, meslektaşları Oğuz Erge'nin öldürülmesine alkış ile tepki gösterdi. Taksi şoförü Oğuz Erge'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, çok sayıda taksinin oluşturduğu konvoyla Erge'nin annesinin yaşadığı Buca ilçesi Göksu Mahallesi 679/23 Sokak'taki evinin önüne getirildi. Taksicinin cenazesi, helallik alınmasının ardından yine meslektaşlarının oluşturduğu konvoyla defnedilmek üzere memleketi Aydın'ın Söke ilçesine uğurlandı.

Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından İzmirli taksicilerin konvoyu eşliğinde Oğuz Erge'nin cenazesi Söke'ye bağlı Nalbantlar mahallesine getirildi. Cenazeye AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Karaosmanoğlu, İzmir Şoförler Odası Başkanı Celil Anık'ın yanı sıra ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Oğuz Erge'nin cenazesi Nalbantlar Mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

'KİMSEYE ZARARI YOKTU'

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, gazetecilere, Oğuz Erge'yi tanıdığını ve bir dönem birlikte çalıştıklarını söyledi. Anık, "Havalimanı'nda, Kahramanlar'daki duraklarda çalıştı. İyi tanıdığımız bir arkadaşımızdı, hiç kimseye zararı olmayan birisiydi. Zaten videoyu seyreden ne kadar iyi niyetli olduğunu görüyor" dedi.

Aracın sahibi Murat Akbaba da olay günü gece 03.00 sıralarında aracı Erge'ye devrettiğini belirterek, "Gece o çalışacaktı. 04.00'te telefonum çaldı, acı haberi geldi. Üzücü bir durum, diyecek bir şey yok. Araçta hasar vardı, boya ve kaporta tamiri olacaktı. Onun için 'Gelme sen, kapatırım uyurum' dedi. Son yolcuyu da soğuk havada iyi niyetiyle almış" dedi. Erge'nin komşuları ise herkese yardımcı olan, kimseye zararı olmayan bir insanı kaybettiklerini, çok üzgün olduklarını anlattı.

Öte yandan, Erge'yi katleden Delil Aysal, Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

KATİL, ERGE'NİN KIZINI ARAYIP HABER VERMİŞ

KATİL Delil Aysal, polisteki ifadesinde "Araçtayken bir anda gasp fikri aklıma geldi ve eylemi gerçekleştirdim" dedi. Aysal'ın mahkemede de aynı ifadesini tekrarlayıp, bu defa 'Pişmanım' dediği öğrenildi. Erge'nin komşularından Aslan Kocalar, "İyi bir arkadaş, iyi bir komşumuzdu. Kimseye zararı olmayan kendi halinde biriydi. Vuran kişi telefonu alıyor ve kızını arıyor. En son aradığı kişi kızıymış. Demiş ki 'Senin baban kan kaybından ölecek. Ambulansı ara.' Sonra arabada ne varsa alıp, yüzüne bir kez vurup, 'herkese güvenme' diyor. Annesi, kardeşler burada oturuyor. Beraber yaşıyorlar" dedi.