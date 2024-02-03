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Haberler İzmir İzmir dahil 8 ilde yapılan "Sibergöz-21” operasyonunda tutuklu sayısı 33'e çıktı

İzmir dahil 8 ilde yapılan "Sibergöz-21” operasyonunda tutuklu sayısı 33'e çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir dahil 8 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 66 kişiden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
İzmir dahil 8 ilde yapılan Sibergöz-21” operasyonunda tutuklu sayısı 33’e çıktı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a (7258 Sayılı) muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik Samsun merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir, Sinop, Amasya, Kayseri ve Bursa illerinde düzenlenen "Sibergöz-21" adı verilen yasa dışı bahis operasyonunda 66 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, 15 paravan şirket tespit edilerek süreç içerisinde MASAK ile koordineli olarak, şahısların hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde şüpheli şahıs ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklı işlem hareketlerinin yaklaşık 1 milyar 224 milyon 768 bin TL olduğu tespit edildi.

33 kişiye tutuklama, 12 kişiye adli kontrol

30 Ocak Salı sabahı düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 66 kişiden 15'i önceki gün, 18'i de dün tutuklandı. Toplam 33 kişinin tutuklandığı operasyonda 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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