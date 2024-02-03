İzmir Doğal Yaşam Parkı’na nasıl gidilir? Giriş ücreti ne kadar? İzmir Doğal Yaşam Parkı adresi...

Türkiye'nin ilk hayvanat bahçesi olarak açılan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etmek isteyenler yol tarifini ve ücretlerini araştırıyor. Peki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na nasıl gidilir? İşte adresi ve giriş ücretleri...
Türkiye'nin ilk hayvanat bahçesi olarak açılan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etmek isteyenler yol tarifini ve ücretlerini araştırıyor. Peki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na nasıl gidilir? İşte adresi ve giriş ücretleri...
İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI'NA NASIL GİDİLİR?
Sasalı'da yer alan İzmir Doğal Yaşam Parkı'na
Karşıyaka Vapur İskelesi'nden hareket eden 777 numaralı otobüsler ve Çiğli Aktarma Merkezi'nden hareket eden 751 numaralı otobüsler ile ulaşabilir.
İzban'ı kullanan ziyaretçiler Çiğli Aktarma Merkezi'nden hareket eden 751 nolu otobüslerle İzmir Doğal Yaşam Parkı'na ulaşabilirler.
Çevre Otoyolunu kullanacak ziyaretçiler Atatürk Organize Sanayi Bölgesi istikametinde (Sanayi içerisine girmeden) hiçbir yöne sapmadan ilerlediklerinde Sasalı ve İzmir Doğal Yaşam Parkı tabelalarıyla karşılaşacaklardır.
Çiğli ya da Karşıyaka istikametinden gelen araçlar da yine Atatürk Organize Sanayi Bölgesi istikametine döndüklerinde İzmir Doğal Yaşam Parkı yönlendirme tabelalarını göreceklerdir.
1 OCAK 2024 TARİHİNDEN İTİBAREN İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI GİRİŞ ÜCRETLERİ:
Tam Giriş Ücreti: 30 TL(KREDİ KARTI, BANKA KARTI İLE GİRİŞTE ÖĞRENCİ VE TAM FARK ETMEMEKTEDİR)
Öğrenci Giriş Ücreti: 15 TL(ŞAHSİ İZMİRİM KART İLE GİRİLİR İSE GEÇERLİDİR)
0-6 Yaş aralığı ücretsizdir. Şehit ve gazi ailelerine, engellilere ( engelli kartı olan ) ücretsizdir.
PARKIN İÇİNDE DİNLENMEK VE YEMEK YEMEK İÇİN KAFELER VAR MI?
Doğal Yaşam Parkı'nın içinde Grand Plaza Aş. ait iki tane kafe hizmet vermektedir. Develi ve kuğulu kafelerimizde çay, kahve, kola gibi içeçeklerin yanında pizza, köfte, patates kızartması, tost gibi fast food yiyeceklerimizde bulunmaktadır.
EVCİL HAYVANLA İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI'NA GİREBİLİR MİYİZ?
Yasa gereği ziyaretçilerimizin evcil hayvanlarıyla bahçemize girmesi yasaktır. Hayvanat bahçeleri hastalıklar yönünde ari ve izole yerlerdir.