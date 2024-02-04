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Haberler İzmir 41 ayrı suçtan 19 yıl hapis cezası olan suç makinesi yakalandı

41 ayrı suçtan 19 yıl hapis cezası olan suç makinesi yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması için başarılı bir operasyona imza attı. Uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, hırsızlık, tehdit, gasp, mala zarar verme dahil 41 ayrı suçtan kaydı bulunan ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi O.K. polis ekiplerince yakalandı.

İHA
41 ayrı suçtan 19 yıl hapis cezası olan suç makinesi yakalandı

İzmir'de 41 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 19 yıl hapis cezası olan suç makinesi yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Büro Amirliği ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; aralarında uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, hırsızlık, tehdit, gasp, mala zarar verme dahil 41 ayrı suçtan kaydı bulunan ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan suç makinesi O.K. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Uzun süren çalışmalar sonucu yakalanan şüpheli O.K. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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