Apronda hayatına son verdi

İZMİR'DE özel bir havayolu şirketinin Hat Bakım İstasyonu'nda görevli yardımcı teknisyen Ersin Sezmen, Adnan Menderes Havalimanı apronundaki bir depoda ölü bulundu. Hayatına son verdiği öğrenilen teknisyenin ölümü ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Teknisyenin cenazesi otopsi yapılmak üzere nöbetçi savcının talimatıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay dün akşam saatlerinde Gaziemir, Dokuz Eylül Mahallesi Adnan Menderes Havalimanı apronu içindeki özel bir havayolu şirketine ait depoda meydana geldi.

OTOPSİ YAPILACAK

11 yıldır şirkette teknisyen olarak görev yapan Ersin Sezmen'den haber alamayan mesai arkadaşları kendisini merak etmeye başladı. Bir iddiaya göre; havayolu şirketinin deposuna bir malzeme almak için gelen Sezmen'in arkadaşları depo içerisinde dolaba iple asılı vaziyette Ersin Sezmen'i görünce büyük şok geçirdi. Havayolu şirketi çalışanları Ersin Sezmen'i asılı bulunduğu yerden indirdiler ancak hayatını kaybettiğini görünce durumu hemen polise haber verdiler. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Ersin Sezmen'in cesedi nöbetçi savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.