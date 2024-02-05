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Her şey gençler için

AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, Bostanlı’da sabah gençlerle basket oynayıp akşama doğru kafede onlarla oturup sohbet etti.

HABER MERKEZİ
Her şey gençler için

SEÇİM çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, cumartesi gününü Karşıyakalı gençlere ayırdı. Sabah saatlerinde basketbol oynayan Çiftçioğlu, akşam da kafe ziyaretleri yaparak gençlerle sohbet etti.

'HAREKETE GEÇECEĞİZ'

ÇİFTÇİOĞLU, "Gençlerimizi duyan, dinleyen ve onların fikirlerini merkeze alan bir anlayışla hareket edeceğiz. Karşıyakalı gençler, istediklerini özgürce söyleyecek, biz de onlar için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı. Karşıyaka'da genç nüfusun azımsanmayacak kadar yüksek olduğuna dikkat çeken Çiftçioğlu, "AK Parti'nin İzmir'deki en genç belediye başkan adayı olarak, Karşıyaka'mızdaki gençlerle buluşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadım. Karşıyaka; kendine has ruhu ve duygusu olan; sporda, sanatta çok daha ön planda olabilecek bir ilçe. Biz, bu potansiyeli gençlerimiz için harekete geçirmek durumundayız. Gençlerimize söz veriyorum: Karşıyaka'ya artık daha genç bir bakış açısı, daha özel bir vizyon katacağız" diye konuştu.

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