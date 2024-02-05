İzmir Körfezi’nde kirliliğin resmi! Çakalburnu Lagünü deniz marulları ile kaplandı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir Körfezi'nde genellikle yaz aylarında görülen deniz marulu, bu kez şubat ayında İnciraltı mevkisinde bulunan ve flamingoların da içinde olduğu yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nü kapladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, son 2 yıldan beri hemen hemen deniz marullarının hiç kalkmadığını söyledi. Prof. Dr. Yaşar, "Tamamen deniz marulları ile kaplı. Bunun anlamı şu; körfez kirliliğe çok doygun. En küçük güneş çıktığı anda bir anda deniz marulları patlıyor. Kıyılarda beyaz renkli ölü marulları görüyoruz. Besleyici element olarak, kirlilik olarak, deniz o kadar yoğun ki en küçük bir sıcaklık artışında, kışın göbeğinde dahi sıcaklık birkaç derece arttığı anda dahi bir anda marullar patlıyor" diye konuştu.