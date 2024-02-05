İzmir nöbetçi eczaneler listesi 5 Şubat Pazartesi! İzmir nöbetçi eczane adresi ve telefonları...

İzmir'de 5 Şubat Pazartesi akşamı İzmir'de hangi eczaneler nöbetçi olacak? Acil ilaç almak isteyenler semtlerine en yakın hangi eczanelere gidebilecek? İşte 5 Şubat Pazartesi günü İzmir'de gideceğiniz nöbetçi eczanelerin adresleri, telefonları...
İzmir'de 5 Şubat Pazartesi akşamı İzmir'de hangi eczaneler nöbetçi olacak? Acil ilaç almak isteyenler semtlerine en yakın hangi eczanelere gidebilecek? İşte 5 Şubat Pazartesi günü İzmir'de gideceğiniz nöbetçi eczanelerin adresleri, telefonları...
İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ
Listede belirtilen eczaneler 05.02.2024 Saat 19:00 - 06.02.2024 Saat 09:00 tarihleri arasında nöbetçidir
ALİAĞA ALİAĞA ECZANESİ KURTULUŞ MH. FEVZİPAŞA CD. NO:121/A 02326162482
ALSANCAK-BASMANE YUNUS ECZANESİ KAHRAMANLAR MAH. AKINCILAR CAD. NO:40/A 02324253540
ALTINDAĞ 24:00DEN SONRA- ÇAMDİBİ ECZANE EVREN ECZANESİ SERİNTEPE MH. 4321 SK. NO:2/C 02324691762
ATATÜRK-OSMANGAZİ MAHUR ECZANESİ OSMANGAZI MAH. YAVUZ CAD. NO:299/A 02323414441
AYRANCILAR BAHRİYE ECZANESİ AYRANCILAR MH. 83 SK. NO:24/A 02328540607
BALÇOVA AYSE PINAR ECZANESİ EGITIM MAH. DUMLUPINAR SOKAK NO:3/B BALÇOVA 02322592516
BASIN SİTESİ ÜNSALAN ECZANESİ BASINSİTESİ MH. 177/5 SK. NO:13/A 02322324646
BAYINDIR KARABENEK ECZANESİ MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR 02325817045
BAYRAKLI ESKISEHIR ECZANESİ Tepekule Mah.2089 Sok.No:5/A 02323711784
BERGAMA MOLVALI ECZANESİ MALTEPE MAH. KAYMAKAM KEMALBEY CAD. NO:29/B 02326311057
BEYDAĞ 01:00DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. BEYDAG SIFA ECZANESİ Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A 02325926018
BORNOVA 1 ÇINAR ECZANESİ 456 SOK.NO.17/B 02323736486
BORNOVA 2 YENI FILIZ ECZANESİ ANKARA CAD. NO:233/A BORNOVA 02323884834
BORNOVA 3 SEÇKIN ECZANESİ 273 SOK.NO:10/C BAYRAKLI 02323481083
BORNOVA 4 ELIGÜR ECZANESİ NALDÖKEN MAH. ATATÜRK CAD. NO:38 02324784508
BOZYAKA KARDELEN ECZANESİ BAHÇELİEVLER MH. SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:104/A BOZYAKA 02322621068
BUCA 1 ÖZMEN ECZANESİ ÖZMEN CAD. NO:143/A 02324527741
BUCA 2 BUCA KARDELEN ECZANESİ BUCA KOOP.MH. 200/17 SK. NO:48/B 02324530400
ÇAMDİBİ DİLA ECZANESİ YEŞİLOVA MAH. 4174 SOK. NO:111/A 02324674938
ÇANDARLI FATİH ECZANESİ ÇANDARLI MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO. 10/1 02326732676
ÇEŞME RÜZGAR ECZANESİ ALAÇATI MH. ALAÇATI ATATÜRK CD. NO:23/A 02327160828
ÇEŞME MARİNA ECZANESİ MUSALLA MAH. 1016 SOK. NO:49/A 02327128392
ÇEŞMEALTI UMUT ECZANESİ DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A 02327554279
ÇİĞLİ EGECAN ECZANESİ 8034 SOKAK NO:53/A 02323760806
ÇİĞLİ DILAY ECZANESİ 8229/1 SOKAK NO:17 ATAŞEHİR ÇİĞLİ 02323295686
ÇİĞLİ BEGÜM ECZANESİ UĞUR MUMCU MH. 8968/1 SK. NO:1/A 02328392233
DİKİLİ AK ECZANESİ ISMET PASA MAH. 3/1 SOKAK NO:11/A 02326712230
ESKİ FOÇA TALATPASA ECZANESİ FEVZIPASA MAH. 210 SOKAK NO:22/A 02328127700
ESKİ İZMİR-CENNETÇEŞME24:00'DEN SONRA- BOZYAKA ECZANE YENİ ECZANESİ GAZİ MH. ESKİİZMİR CD. NO:662/A ESKİİZMİR 02322711099
EŞREFPAŞA RÜZGAR ECZANESİ GÜNEŞLİ MAH. 526 SOK. NO:17/C 02322503762
EVKA 1 24:00DEN SONRA- BUCA 1 YEDIGÖLLER ECZANESİ KAZAKİSTAN CD. NO:2/A 02324403797
GAZİEMİR GAZİEMİR ECZANESİ GAZİ MH. HASAN GÜVEN CD. NO:12 02322510995
GEDİZ 01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER BUCA ADA ECZANESİ YEŞİLBAĞLAR MH. 637/19 SK. NO:71/A 02322768676
GÜLTEPE 24:00DEN SONRA- YENİŞEHİR ESİN ECZANESİ ATAMER MAH. 2580 SOK. NO:52/A 02324560057
GÜMÜŞPALA 24:00DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 ANIT ECZANESİ ORG. NAFİZ GÜRMAN MAH. ATATÜRK CAD. NO:270/B 02323631445
GÜZELBAHÇE ŞAHAN ECZANESİ ŞEHİT KEMAL CD. NO:128/A GÜZELBAHÇE 02322348081
HATAY ÖZBERK ECZANESİ FAHRETTIN ALTAY 65/8 SOK. NO:10 02322774005
İNCİRALTI TAMER ECZANESİ KORUTÜRK MAH. MİTH. CAD. 281/E 02322772012
KARABAĞLAR EDA ECZANESİ 5757 SOK.NO:78/A 02322542025
KARABURUN 19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. YENI KARABURUN ECZANESİ MERKEZ MAH.NO:1 KARABURUN 02327312403
KARŞIYAKA 1 YENİ FİGEN ECZANESİ BAHÇELİEVLER MAH. ŞEHİT İBRAHİM ER SOK. NO:137/A 02323661761
KARŞIYAKA 1 MOLAY ECZANESİ AKSOY MAH. 1767 SOK. NO:43/A 02323644405
KARŞIYAKA 3 ATASEHIR ECZANESİ 1787/1 SOK.NO:34/B BOSTANLI 02323300412
KARŞIYAKA 4 HAS ECZANESİ ŞEMİKLER MH. ANADOLU CD. NO:593/1 02323301021
KEMALPAŞA KARTAL ECZANESİ MEHMET AKİF ERSOY MH. 157 SK. NO:41/A 02328788090
KINIK KINIK ECZANESİ CUMHURIYET CAD. NO:1/G KINIK 02326871073
KİRAZ ÇATALOĞLU (VERESELİ) ECZANESİ CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:12 02325723278
MENDERES CANAN ECZANESİ CÜNEYT BEY MAH. 683 SOK. NO:1/A 02327827876
MENEMEN TARHAN ECZANESİ Ş.AYŞAN AKSOY CD. NO:6/A 02328323074
MENEMEN 2 24:00 A KADAR ÇAĞIL ECZANESİ 30 AĞUSTOS MAH. 4. CADDE B3 BLOK NO:29/B MENEMEN 02329999406
MİTHATPAŞA ÜLKÜM ECZANESİ 34 SOK. NO:10/A GÜZELYALI 02322461246
MORDOĞAN 19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. BARAN ECZANESİ FATIH CD.NO.2/B MORDOGAN 02327378744
NARLIDERE MAVİ YAKA ECZANESİ ILICA MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:131/C 02322394050
ÖDEMİŞ GÖNÜL ECZANESİ CUMHURİYET MH ATATÜRK CAD. NO:26/1 02325446685
ÖDEMİŞ GARAJ ECZANESİ CUMHURIYET MAH. ATATÜRK CD. 20/21 02325442657
ÖZDERE 21:00DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. ÜNAL ECZANESİ 29 EKİM CAD.577/D ÖZDERE 02327987374
PINARBAŞI 24:00DEN SONRA- ÇAMDİBİ PINARBAŞI ECZANESİ KEMAL PAŞA MAH. 7055 SOK. NO:34/A PINARBAŞI 02324791702
SARNIÇ 24:00DEN SONRA- GAZİEMİR SELMA ECZANESİ HÜRRİYET MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. NO:220/A SARNIÇ 02322814700
SEFERİHİSAR CANSU ECZANESİ HIDIRLIK MH. KURTULUŞ CD. NO:2 02327434331
SEFERİHİSAR-SIĞACIK BÖLGESİ SIĞACIK ATA ECZANESİ SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E 02327433500
SELÇUK SIFA ECZANESİ ATAÜRK MAH. TAHSIN BASARANCAD. NO:3/A 02328926137
ŞİRİNYER DAMLA IŞIK ECZANESİ AKINCILAR MAH.506 SK. 3/A 02324527085
TİRE KIVRAK ECZANESİ ATATÜRK MH. İSTASYON CD. NO:86/1 A BLOK 5 02325115909
TORBALI TERCAN ECZANESİ METROPOLİS BULV. TORBALI MAH.NO:52/A-35 02328554240
TORBALI ÇARŞI ECZANESİ TEPEKÖY MAH. KAZIM DİRİK CAD. NO:26/B 02328555058
URLA URLA PAZAR ECZANESİ YAKA MAH. ERDOĞAN KER CAD. NO:128/B 02327546434
ÜÇYOL YENI YESIM ECZANESİ KILIÇREİS MH. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU CD NO:47 02322507985
YENİ FOÇA 24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. YENICE ECZANESİ ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA 02328147146
YENİ ŞAKRAN 21:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR. YENI SAKRAN ECZANESİ SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B 02326288828
YENİŞEHİR AZİZİYE ECZANESİ GAZILER CAD. NO:222/A YENISEHIR 02324458010
YEŞİLYURT 24:00DEN SONRA- BASIN SİTESİ YASEMIN ECZANESİ MIZRAKLI CAD.NO:36/A YESILYURT KARABAGLAR-IZMIR 02322315906
ZEYTİNALANI ZEYTİNALANI ECZANESİ ISMET INÖNÜ CAD.NO:4/2 ZEYTINALANI MAH. 02327664043