“İzmir’i çiçekçiliğin başkenti yapacağız”

Bayındır Turan Köyü 3. Nergis ve Kuru Çiçek Festivali, bahardan kalma güzel havanın etkisiyle çevre il ve ilçelerden gelen binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Açılış kurdelesini, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ve davetliler birlikte kesti. Açılışın ardından kürsüye çıkan Büyükşehir adayı Hamza Dağ, "İzmir zaten çiçeğin başkenti. Biz çiçekçilikte İzmir'i sadece Türkiye'nin değil dünyanın başkenti yapacağız" dedi.

'İLGİSİZLİK YAŞANIYOR'

"Bayındır ve İzmir'in tanıtımına katkı sağlayan bu tür festivalleri çok önemsiyorum" diyen Dağ, "İnşallah İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına seçilirsek 1 Nisan'dan sonra hem Bayındır festivaller şehri olacak, hem de İzmir bu anlamda dünyanın merkezi, başkenti olacak. İzmir'in potansiyeli çok yüksek ancak yeterince ilgi ve bakım görmeyen bir bahçeye benziyor. Mevcut yönetim, çiçekleri uzaktan seyreden ancak onların gerçek ihtiyacıyla ilgilenmeyen bir bahçıvana benziyor. Bayındır da çiçeklerin anavatanı olarak bu ilgisizliği çok ağır bir şekilde yaşıyor. Geçenlerde Bayındır Belediye Başkanımız Uğur Demirezen bir açıklama yaptı. İki yıldır büyükşehir belediye başkanından randevu alamadığını söyledi. Bizim dönemimizde bu değişecek. Bırakın randevu alamamayı, her ay büyükşehir belediye başkanının ilçe belediye başkanıyla birlikte Bayındır sokaklarında dolaştığını göreceksiniz. Böyle bir döneme geçiş yapacağız" dedi.

'CENNETE DÖNÜŞECEK'

Şehrin sorunlarını vatandaşlarla birlikte tespit edip çözüleceğini de anlatan Dağ, "Hep birlikte başaracağız Allah'ın izniyle. İzmir'in doğru ellerde, doğru yönetimle nasıl cennete dönüşeceğini 1 Nisan sabahı göstereceğiz. Ulaşımdan altyapı ve üstyapıya, çevre düzenlemesinden hayati önem taşıyan her alanda şehrimizi ayağa kaldıracağız. Küçük Menderes için çok önemli yatırımlarımız olacak. İnşallah 13 Şubat'ta projelerimizi açıklayacağız. Bu bölge için de paylaşacağımız müjdelerimiz var. Daha önce de bu müjdeyi vermiştik. 1 Nisan'dan sonra su faturalarında yüzde elli indirim yapacağız. İzmir'i hak ettiği hizmetlere kavuşturmaya hazırız ve kararlıyız. Hep birlikte İzmir'e baharı yaşatacağız, buna inancımız var" dedi.

'VATANDAŞ ARTIK ÇOK YORGUN'

CUMHUR İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ve Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, önceki akşam da Alsancak'ta gençlerle sohbet etti. Dağ vatandaşla yaptığı sohbette genel olarak artık İzmir halkında bir yorgunluğun olduğunu belirtti. Vatandaşlar da, "Artık çok isyan var" diyerek Hamza Dağ'ı destekledi.