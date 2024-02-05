AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP'nin İzmir'de kök salmış hizmetsizliğini 31 Mart yerel seçimlerinde, vatandaşın sonlandıracağını söyledi.

'KURTARIN BİZİ' DEDİLER

MUHALEFETİN İzmir listesi sonrasında yaşanan parti içi tartışmalarını, 'travma etkisi' olarak nitelendiren Çankırı, "Listelerde isim yarıştıranlar hizmette bu kadar gönüllü olmadılar. Konak'ın kaderi değişecek gelişimi herkes görecek" dedi. Konak'ta merdivenli ve yokuşlu sokaklar nedeniyle özellikle engelli bireylerin ulaşım süreçlerinde yaşantılarını kolaylaştıracak adımların sınıfta kaldığını söyleyen Çankırı, "Engelliye bakış açısını kökten değiştiren bir algı ile şehirlerimizi yeniden inşa edebiliriz. Çünkü bu bir lütuf meselesi değil teslim edilmesi gereken bir hak meselesidir. Biz sosyal politikalarımızı "yardım" değil "hak" eksenli bir anlayışla şekillendiriyoruz" dedi.

ARDINDAN Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesinde esnaf ziyareti yapan Çankırı, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. 'Kurtarın bizi bu CHP'den. Artık İzmir köy olmasın. Biz hizmet istiyoruz' diyen esnafa, Çankırı 31 Mart'ı işaret ederek "Konak için gelişim zamanı' diye yola çıktık. İnşallah bu yolda da mahcup olmayacağız. Bizim amacımız belli. Birgün değil her gün anlayışı ile kolay erişilebilir ve el ele İzmir'i yönetme algısıyla bu yolda ter döküyoruz" diye konuştu.