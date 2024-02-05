Menemen’deki battı-çıktıda ışık göründü

Menemen Belediyesinin, Çanakkale asfaltında inşa ettiği battı-çıktı inşaatında ışık göründü. Çalışmaları yerinde inceleyen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Türkiye'de, bölgemizde ve İzmir'imizde ilkleri kazandırdığımız Menemen'imizde kronikleşmiş sorunları da bir bir çözüme kavuşturuyoruz. Tünelimizde fore kazık imalatları tamamlandı ve ışık göründü. Mart ayının ilk haftasında hep birlikte hizmete açma hedefimize her geçen gün daha da yaklaştık" dedi.

İzmir'in kuzey aksının araç yükünü çeken, trafikte bir kaos noktası olmasına rağmen bir türlü neşter vurulamayan Çanakkale asfaltındaki Menemen Otogar Kavşağı, yeni çehresine kavuşmak için gün sayıyor. Menemen Belediyesi tarafından hayata geçirilen battı-çıktı projesinde, tünelin diğer ucundan ışık göründü. 460 metre uzunluğundaki altgeçitte, 7/24 esasıyla devam eden çalışmalar kapsamında, tam 755 fore kazık çakıldı, yağmur suyu deşarj ve tünel kaplama imalatları ise devam ediyor.

Battı-çıktı alanında çalışmaları inceleyen ve yetkili firma sahiplerinden bilgi alan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, şantiye çalışanlarına kolaylık diledi, esnafa da proje hakkında bilgiler verdi. Çanakkale asfaltında 24 saat esasıyla sürdürülen çalışma hakkında bilgi veren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Her geçen gün nüfusu artan Menemen'imiz; gerçekleştirdiğimiz projelerimizle gelişiyor ve değişiyor. Eğitimden sağlığa, kültür sanattan spora, altyapıdan üst yapıya, sosyal yardımlardan eser ve hizmet belediyeciliğine kadar birçok alanda Menemen'imize ilkleri kazandırıyoruz. Tabi aksamış, ihmal edilmiş ya da cesaret edilememiş sorunlar, bir kentin sorunu olamaz. Bizler göreve başladığımız ilk günden itibaren bu kronikleşmiş sorunların da üzerine cesaretle gidiyor; kararlılıkla güzel ilçemize hizmet ediyoruz" diye konuştu.

"MART AYI BAŞINDA HİZMETE AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Pehlivan, "Bunlardan en önemlisi olan, günde 60-65 bin aracın geçtiği ve yoğun trafiğin yaşandığı şu an üstünde bulunduğumuz Çanakkale asfaltımızın otogar kavşağı üzerine, geçtiğimiz kasım ayında battı-çıktı inşaatı yapmaya başladık. Öz kaynaklarımızla inşa ettiğimiz battı çıktımız, 460 metre uzunluğunda ve iki geliş, iki gidiş şeklinde toplam dört şeritten oluşuyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle 755 adet olan fore kazık imalatlarımızı tamamladık. Yağmur suyu deşarj imalatlarının da sonuna doğru geliyoruz. Üstünde yer alacak kavşak noktasına da Menemen'imize yakışır Atatürk anıtı ve peyzaj çalışması gerçekleştireceğiz. Haftanın 7 günü 24 saat esasıyla yapımı süren battı çıktımızı; asfalt, peyzaj ve üst yapı çalışmalarımızla mart ayı başında hizmete açmayı planlıyoruz. Yapımı tamamlandığında Menemen trafiğimiz çağ atlayacak, hem yayalarımız hem sürücülerimiz rahat nefes alacak" dedi.