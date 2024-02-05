Onkoloji hastalarına ‘tango’ ile moral

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkat çekmek amacıyla onkoloji hastaları için tango gösterisi düzenledi.

UMUTSUZLUĞA YER YOK

KEYİFLİ dakikalar geçiren hastalar, verdikleri mücadeleyi anlatarak, "Bu hastalıkta, umutsuzluğa yer yok" ifadelerini kullandı. Meme kanserini yenen ve tedavi sürecinin sonuna geldiğini söyleyen Hüsniye İnsan, hastalığının dördüncü evreye kadar nüksettiğini ancak aldığı tedavi sayesinde çok sağlıklı olduğunu ifade etti. Hastalığı sürecinde; eşini, oğlunu, anne ve babasını düşündüğünü söyleyen Yeşim Direkçi de "Her şey bir hafta içerisinde gelişti. Saçlarımı, kirpiklerimi, kaşlarımı kaybettim. Çok zorlu bir süreçti ama eşim, oğlum, annem ve babam vardı. Onlar için güçlü durmak zorundaydım. Şimdi çok sağlıklı ve mutluyum" şeklinde konuştu.