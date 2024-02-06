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Haberler İzmir ‘Çok sevdiğiniz paraları göndereceğim’

‘Çok sevdiğiniz paraları göndereceğim’

İzmir’de binlerce kişiden yüksek getiri vaadiyle para toplayıp ortalıktan kaybolduğu iddia edilen Ocakçı Holding’in sahibi Sedat Ocakçı’nın yayınladığı video mağdurları çileden çıkardı. Ocakçı, paylaştığı videoda, ‘Çok sevdiğiniz paralarınızı geri göndereceğim’ ifadelerini kullandı

FATİH ŞENDİL
‘Çok sevdiğiniz paraları göndereceğim’

İzmir'in Çiğli ilçesinde yüksek para getirisi vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı'ya bir haftadır ulaşılamıyordu. Holdingin bulunduğu binanın da iki aylık kira ve elektrik su borcunun ödenmemesinden dolayı boşaltıldığı ve levhalarının da indirildiği görülmüştü. Mağdurların öfke kustuğu ve ulaşamadıkları genç girişimci Sedat Ocakçı, bir video paylaşarak, paralarını geri göndereceklerini söyledi. Holding sahibi Sedat Ocakçı'yla birlikte 8 şüpheliye ise yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

Sedat Ocakçı, yeğeni Salih Han'ın soğuk cüzdanla kaçtığını söylemişti. Kendisine de bir haftadır ulaşılamayan Ocakçı, mağdurlara seslenerek bir video paylaştı.

"İZMİR'E DE GELECEĞİM"

İş insanı Sedat Ocakçı, paylaşımında şunları söyledi: "Gördüğünüz gibi buradayım, canlıyım. Sizin beni rahat bırakmamanıza rağmen ben sistemimi kurdum. Hızlı bir şekilde fon girişini sağlıyorum. Kazandıkça, azar azar hepinize o çok sevdiğiniz paraları göndereceğim. En başında ben hangi noktadaysam, yine hala aynı noktadayım. Canım ciğerim dediğim, kardeşim dediklerimin arkamdan söyledikleri umurumda değil. Hiçbir yere gitmedim. İzmir'e de geleceğim, merak etmeyin. Paranızı hazırlıyorum."

Salih Han

MAĞDURLAR TOPLANACAK

BU mesaj karşısında isyan eden mağdurlar, "Biz bunlara inanmıyoruz. Holdingden kimseye ulaşamıyoruz, sosyal medyadan haber gönderiyor. Muhatap bile karşımızda yok. Bir de son mesajlarında çok sevdiğiniz paranızı diyor. Bu kabul edilemez" diyerek isyan etti. WhatsApp grubu kuran mağdurların, ortak bir karar almak için Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki holding binasında toplanacakları öğrenildi.

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