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İzmir'de altın vurgunu

Mağdurların şikayetleri üzerine, kuyumcu Üzeyir Sayım hakkında İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

HABER MERKEZİ
İzmir’de altın vurgunu

İZMİR'İN Bayraklı ilçesindeki sevgi yolunda dükkanı bulunan kuyumcu Üzeyir Sayım, son zamanlarda ortaya çıkan ponzi sistemi ile yüksek kar vaadinde bulunarak çok sayıda kişiden milyonlarca liralık altın topladı. Ancak altınları sahiplerine veremedi.

DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR

BUNUN üzerine dolandırıldıklarını anlayan bazı mağdurlar, piyasadan yaklaşık 80 kilogram altın (yaklaşık değeri 160 milyon lira) toplayan kuyumcu Sayım hakkında şikayette bulundu. Davacı olan iş adamı Ramazan Çelik, 'Bu adam dini duygularımızı istismar ederek bizleri kandırdı" dedi

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