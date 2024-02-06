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Haberler İzmir İzmir'de arkadaşını silahla vurdu, polisi arayıp kendini ihbar etti

İzmir'de arkadaşını silahla vurdu, polisi arayıp kendini ihbar etti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Emre Güven, arkadaşı Uğur Çakır'ı tabancayla ağır yaraladı. Olayın ardından 112'yi arayan Güven, ''Arkadaşımı vurdum kan kaybediyor' diyerek polise teslim oldu.

DHA
İzmir’de arkadaşını silahla vurdu, polisi arayıp kendini ihbar etti

Son dakika İzmir haberleri... 112 Çağrı Merkezi'ne, bugün saat 05.40'ta 'Arkadaşımı vurdum kan kaybediyor' ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Çay Mahalle 2139 Sokak'taki söz konusu adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Uğur Çakır'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Çakır, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Çakır'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kasten yaralama suçundan poliste suç kaydı bulunan Çakır'ın üzerindeki aramada bir sustalı bıçak bulundu. İçinde 4 mermi bulunan suç aleti tabancasını polise vererek teslim olan ve kasten yaralamadan daha önce de suç kaydı bulunan Emre Güven gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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