Minik yüreklere ’dağ’ gibi destek

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Kurumun yetkililerinden bilgi alan ve ailelere geçmiş olsun dileklerini sunan Dağ, miniklere de oyuncak verdi. Hastane çıkışında basın mensuplarıyla konuşan Hamza Dağ, erken tanı ve tarama faaliyetlerinin önemine değinerek bu konudaki çalışmalarından dolayı LÖSEV'e teşekkür etti.

"DESTEK VERECEĞİZ"

İzmirliler'e tarama yaptırmaları ve kan bağışında bulunmalarını tavsiye eden Dağ, "Tedavilerinin yapılması, sağlıklarına kavuşması için Sağlık Bakanlığımız tüm hocalarımızla birlikte ciddi bir mücadele veriyor. Allah göstermesin ama böyle bir musibet de bir ailenin başına geldiğinde bizim yapabileceğimiz en güzel şey belediyesiyle, hükümetiyle, bakanlığıyla beraber o ailenin yanında sonuna kadar olmaktır. Sosyal güvence bu anlamda bütün vatandaşlarımızın en büyük desteklerinden birisidir. İnşallah 1 Nisan'dan sonra belediye olarak hem binalarının yenilenmesi konusunda bakanlığın çalışmalarına destek vereceğiz, hem de hastalarımızın ihtiyaçlarının sonuna kadar destekçisi olacağız" dedi.

BÖLGEYE ÇIKARMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, çalışmalarını dün de Dikili, Kınık ve Bergama'da sürdürdü. Dağ, sadece büyükşehir belediye başkanlığına değil, İzmir'in şehr-i emini olmaya talip olduğunu, şehrin insanlarının her anında yanlarında olacağını söyledi. Seçim çalışmaları kapsamında Dikili ilçesinde esnafı ziyaret eden Dağ, daha sonra bir restoranda muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililerle bir araya geldi.

Dağ, milletvekilliği boyunca vatandaşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe olduğunu belirterek, kurulan bu bağ sayesinde İzmir'i daha yaşanabilir, adil, ferah bir şehir haline getireceklerini söyledi. Sorun çözmede dolaylı iletişimi kabul eden birisi olmadığını vurgulayan Dağ şunları kaydetti: "Doğrudan iletişimi sonuna kadar uygulayan birisiyim. Bundan sonra da doğrudan iletişim uygulayacağız. Bu kardeşiniz sadece büyükşehir belediye başkanlığına talip değil, 1 Nisan'dan sonra İzmir'in şehr-i emini olmaya taliptir. Şehr-i emin olmak şehrin insanlarının her anında yanında olmayı gerektirir. Köyünüzde, mahallenizde bir derdi, sıkıntısı olan varsa Dikili'de Sema Akıncı Hanım'a, İzmir Büyükşehirde Hamza Dağ'a ulaşacaksınız. Hamza Dağ, zaten bu sokaklarda olacak, sizin attığınız her mesajın, taleplerinizin sonuna kadar takipçisi olacak."

'PROJELERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ'

DAĞ seçilmesi halinde toplu taşımada 90 dakika uygulamasını hayata geçireceklerini ifade ederek, "Bir toplu ulaşım aracında kartınızı bastığınızda ücret neyse o kesilecek ve 90 dakika boyunca herhangi bir şekilde başka bir ücret ödeme durumu söz konusu olmayacak. Bu uygulama daha önce İzmir Büyükşehirde var olan bir uygulamaydı. Mevcut yönetim burada 120 dakika gibi bir süre çıkartıp ikinci, üçüncü binişlerde de ekstra bir ücret noktasına gitmişti. Şimdi biz 90 dakika uygulamasını daha yeni bir şekilde hayata geçireceğiz" diye konuştu. Dağ, İzmir'e dair projelerini 13 Şubat'ta paylaşacaklarını sözlerine ekledi. Dağ'a programında MHP Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı da eşlik etti.

ÇOCUKLA BİLEK GÜREŞİ YAPTI!

DİKİLİ'DE muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Hamza Dağ, konuşmasını yapacağı sırada masasına gelen Muhsin Aras Kaçar (6) ile bilek güreşi yaptı. Minik Aras, Hamza Dağ'ı 10 saniyede yenmeyi başardı.