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Haberler İzmir Taksici Oğuz Erge’nin avukatından açıklama

Taksici Oğuz Erge’nin avukatından açıklama

HABER MERKEZİ
Taksici Oğuz Erge’nin avukatından açıklama
İZMİR'DE aracına aldığı kişi tarafından silahla öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'nin ailesinin avukatları önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu paylaşım ve haberler gerçekliği yansıtmıyor. Müvekkillerimiz bu gibi haberlere maruz bırakıldıkça acılar katlanmaktadır. Müvekkillerimizin tek beklentisi, failin hak ettiği en ağır cezayı almasından başka bir şey değildir. Ayrıca bazı sosyal medya hesaplarında Oğuz Erge ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin adli sürecin başlaması için gerekli işlemler yapılacaktır."
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