İzmir’de yarın ki otobüs saatleri... ESHOT Otobüsüm nerede İzmir? İşte güncel İzmir otobüs saatleri...

Son dakika İzmir haberleri...Ulaşım, bütün vatandaşların hayatında oldukça fazla öneme sahiptir. Şehir içi ulaşımda kullanılan kart sistemleri ise ulaşımı vatandaşlar için çok daha kolay bir hale getirmektedir. Toplu taşıma kullanan İzmirli vatandaşlar, İzmir otobüsüm nerede uygulamasını kullanarak otobüs saatlerine ve duraklarına bakmakta. Peki İzmir otobüsüm nerede? İşte güncel ESHOT İzmir otobüs saatleri...

OTOBÜSÜM NEREDE ESHOT UYGULAMASI NEDİR?

ESHOT İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen ve şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen bir mobil uygulamadır. Gelişen teknolojiyle birlikte şehirlerin ulaşım altyapısında yapılan iyileştirmeler, insanların günlük yaşantılarında büyük kolaylıklar sağlamaktadır. ESHOT uygulaması da İzmir halkının toplu taşıma kullanımını daha pratik ve rahat hale getirmek için tasarlanmıştır.

Uygulamayı kullanarak, İzmir'deki otobüs hatlar��nın güzergahlarını, duraklarını, saatlerini ve canlı otobüs takip sistemini kolayca görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca hatlardaki güncel durak sayıları, otobüslerin doluluk durumları ve geç kalmalar gibi bilgiler de ESHOT uygulaması üzerinden anlık olarak paylaşılmaktadır.