Mal Müdürlüğü’ne zimmet operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 kentte resmi belgede sahtecilik yaptıkları suçlamasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre aralarında eski Bayraklı Mal Müdürü S.D. ve yardımcısı M.K. da bulunuyordu. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Defterdarlığının 2022-2023 yılları cari işlemlerinde sahtecilik yaptıkları, gerçek dışı ödeme emri düzenledikleri ve zimmete para geçirdikleri iddia edilen şüphelilere yönelik İzmir, İstanbul ve Kocaeli'de operasyon düzenledi.

Zimmetlerine 1 milyon 636 bin 895 lira geçirdikleri öne sürülen, eski Bayraklı Mal Müdürü S.D, eski Bayraklı Mal Müdür Yardımcısı M.K. ve açıkta olan İzmir Defterdarlığı Veri Hazırlama Kontrol İşletme Memuru O.Y'nin de bulunduğu 12 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı. Öte yandan adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.Y. tutuklandı.