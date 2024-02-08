7 ilde ponzi operasyonu

YEĞENİ KAÇMIŞTI

İZMİR Çiğli'de, ponzi sisteminde olduğu gibi yüksek getiri vaadiyle vatandaşlardan para toplayan Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı kayıplara karışmıştı. Toplanan paraların yer aldığı kripto paranın tutulduğu soğuk cüzdanın yeğeni Salih Han tarafından çalındığını iddia eden Ocakçı'ya 10 gündür ulaşılamıyordu.

Bir dönem lüks hayat yaşayan ve vatandaşlardan 2.5 milyar TL topladıktan sonra kayıplara karışan İzmirli iş adamı Sedat Ocakçı, eşi Seçilay Ocakçı ile birlikte emniyete götürüldü.

Polis, Ocakçı'nın da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

TSK'DAN ATILMIŞ

MAĞDURLARIN şikayeti üzerine nitelikli dolandırıcılık suçundan haklarında gözaltı kararı verilen Sedat Ocakçı (34) ve eşi Seçilay Ocakçı (32) Adana'da bir evde yakalandı.

İzmir Mali polis ekiplerince, Sedat Ocakçı'ya ait işletmelerde yapılan baskınlarda 26 kişi gözaltına alındı. Ocakçı'nın savunma sanayi yatırımı diyerek insanları kandırdığı projelerin hayali olduğu belirlendi.

Ocakçı çiftinin üzerinden yüklü miktarda para çıkmadı. 2019'da FETÖ Terör Örgütü ile iltisaklı olduğu için TSK'dan atılma eski üsteğmen olduğu belirlenen Sedat Ocakçı ve eşinin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu belirlendi.