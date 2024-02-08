Aşırı hız iki kardeşi ayırdı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde scooter tarzı araçta bulunan İTK Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Soykan Sönmez ve ağabeyi Göktuğ'a, iddiaya göre 120 kilometre hıza yakın bir süratle giden E.Ö. yönetimindeki otomobil çarptı. Olay geçtiğimiz hafta sonu Mavişehir'de meydana geldi.

Kazanın şiddetiyle kardeşler metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞABEY YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Hastaneye kaldırılan kardeşlere hemen müdahale yapıldı. Antalya'da yaşayan ve yatılı öğrenci olarak eğitimine İzmir'de devam eden Soykan Sönmez yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Vücudunda çok sayıda kırık bulunan ve Kıbrıs'ta okuyan ağabeyi Göktuğ ise yaşam savaşı veriyor. Öte yandan kaza sonrası 20 yaşında olduğu öğrenilen araç sürücüsünün de gözaltına alındığı öğrenildi.

'BUNLAR YASAKLANMALI'

EVLADINI kaybeden baba Gökhan Sönmez ve anne Müjde Sönmez scootarların yasaklanmasını istediler. Acılı aile, "Bunların yasaklanması gerekiyor. Çok tehlikeli araçlar" dedi. Soykan Sönmez'in arkadaşları ve öğretmenleri acı haberi alınca yasa boğuldu.