‘Beraberlik ruhuyla yaraları sardık’

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, hız kesmeden programlarına devam ediyor. Çankırı, 6 Şubat asrın felaketinin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak "6 Şubat Depremi, karşısında milletimizin gösterdiği birlik ve beraberlik ruhu, yaraları saracak bir güç oldu. Devletimiz o gün ve sonrasında vatandaşlarımızın yanında oldu, olmaya da devam ediyor." dedi.

Çankırı, Konak'ın çeşitli bölgelerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

'BEL KEMİĞİ OLUR'

Gün boyunca sürdürdüğü programında, Urfalılar Federasyonu'nda üyeler ile bir araya gelen Çankırı, hemşehri derneklerinin toplumun bel kemiği olduğuna dikkat çekti. Güney ve Hilal Mahallesi sakinlerini ziyaret eden Çankırı, ilçenin farklı kesimlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Vatandaşların beklentilerini ve taleplerini doğrudan dinleyen Çankırı, yerel yönetim anlayışını katılımcılığa dayalı bir şekilde şekillendireceklerini söyledi.