“Bergama’da el değmemiş mahalle kalmayacak”

SAHA çalışmalarını Bergama'yı adım adım gezerek sürdüren Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkanı Adayı Dr. Sadık Doğruer, Bergama'ya hizmet için adım atılmadık köy bırakmayacaklarını belirterek; pazaryeri esnafları ve kahvehaneleri ziyaret edip mahalle halkının talepleri yerinde dinledi.

'VATANDAŞLAR ÇOK MEMNUN'

ZİYARETLERE Bergama Belediye Başkan Adayı Dr. Sadık Doğruer ile Cumhur İttifakı ilçe başkanları Sebahattin Güzel, Hasan Hüseyin Engin, Gençlik Kolları İlçe Başkanı Onur Özlü, geçmiş dönem belediye başkanı Tevfik Üreten, meclis üyeleri, mevcut mahalle muhtarları ve başkanları katılım sağladı. Doğruer'in ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar, "Belediye Başkanı Adayımızı Bergama'da çok sık görüyoruz. Kınık'a yaptığı hizmetlerden Kınıklıların da memnun olduklarını görüp duyuyoruz. İki dönem belediye başkanı olarak görev yapmış olması bize güven veriyor" dedi.