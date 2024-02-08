Çaresiz annenin çığlığı: Ne olur yardım edin

İZMİR Tire'de, 5 yaşındaki Açelya'nın dramı yürek burkuyor. Doğduğu günden bu yana bedensel ve zihinsel rahatsızlıklarla mücadele eden Açelya Uzman'a doktorları uzun yıllardır hastalığı ile ilgili teşhis koyamıyor. Tedaviye başlanabilmesi için yüksek maliyetli DNA açılım testi yapılması gereken küçük kız için kaymakamlık onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

BAĞIŞ KAMPANYASI

AÇELYA'NIN zihinsel ve bedensel olarak yaşıtlarının çok gerisinde olduğunu belirten baba Ramazan Uzman, "Açelya'daki farklılıkları doğumundan kısa süre sonra fark ettik. Gelişim bozukluğuna bağlı olarak böbreklerinde ve bağırsaklarında çeşitli rahatsızlıkları var. Uzun yıllar tedavi gördü ama bir türlü hastalığının teşhisi konulamadı. Doktorlar da teşhis konulamadığı için herhangi bir ilaç yazmak istemiyorlar" dedi.

Anne Eriş, "Ne olur bize yardım edin. Bu testler ancak özel hastanelerde yapılabiliyor. Açelya şu anda 8 farklı doktorun kontrolü altında. Bunun yanında kızıma haftada 2 saat özel eğitim dersi ile 40 dakika da fizik tedavi uygulanıyor. Eşim bir fabrikada çalışıyor, evimiz de kira" diye konuştu. Maddi sıkıntılar nedeniyle çaresiz kalan aile, Tire Kaymakamlığı'ndan gerekli izinleri alarak bağış kampanyası başlattı.

TİRE KAYMAKAMLIĞI ONAYLI BAĞIŞ HESABI

Hesap Adı: Neşe Eriş Uzman TR46 0001 0001 4072 1333 0150 05