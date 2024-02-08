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Haberler İzmir CHP Dikili'de aday krizi: İstifa haberleri peş peşe geldi

CHP Dikili'de aday krizi: İstifa haberleri peş peşe geldi

CHP İzmir'de ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesi tartışmalara neden oldu. Parti Meclisi'nin (PM) onayladığı aday listesi, Güzelbahçe, Karaburun, Çiğli, Çeşme, Karşıyaka gibi ilçelerde tepkilere yol açtı. Şimdi ise Dikili ilçesinde mevcut belediye başkanı Adil Kırgöz'ün yeniden aday gösterilmesiyle istifa dalgası yaşanıyor. "Komünist Osman" lakaplı eski Belediye Başkanı Osman Özgüven'in oğlu Evren Özgüven ve CHP Dikili eski İlçe Başkanı Hakkı Şener, CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

SABAH
CHP Dikili’de aday krizi: İstifa haberleri peş peşe geldi

CHP PM'si 29 Ocak'ta İzmir özel gündemi ile toplandı. Saatler süren toplantı sonrası CHP PM'si İzmir'de merakla beklenen ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Mevcut CHP'li 20 belediye başkanı genel merkez tarafından çizik yedi.

SADECE ÇİĞLİ DEĞİŞTİ

Karaburun, Çiğli, Karşıyaka, Güzelbahçe, Çeşme'de gösterilen adaylar ilçe teşkilatlarında büyük tepkiye neden oldu. İlçelerden art arda protesto haberleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta toplanan Parti Meclisi Çiğli Adayını değiştirirken Parti S sözcüsü Deniz Yücel başka değişiklik yapılmayacağını açıkladı.

KIRGÖZ YERİNİ KORUDU

İlçelerden art arda gelen protesto haberlerine Dikili'de eklendi. Mevcut Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün yeniden aday gösterilmesi ile birlikte ilçe örgütünde istifa haberleri de gelmeye başladı.

ESKİ İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Dikili eski İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener partisinden istifa ettiğini duyurdu. Şener yaptığı açıklamada, "Değerli yol arkadaşlarım, uzun zamandan beri mücadele ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar bana destek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.

KOMÜNİST OSMAN'IN OĞLU'DA CHP'YE VEDA ETTİ

Dikili'de CHP'ye veda eden bir diğer isim ise "Komünist Osman" lakaplı Dikili Belediyesi eski Başkanı Osman Özgüven'in oğlu Evren Özgüven oldu. Özgüven konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yıllarca üyesi olmaktan onur duyduğum CHP'den bugün itibarıyla gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

ÇAĞLAYAN DA AYRILDIĞINI DUYURDU

Dikili'nin tanınmış partililerinden Çağlar Çağlayan da istifa edenler kervanına katıldı. Çağlayan yaptığı açıklamada, "Doğma büyüme ailemle beraber içinde yetiştiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugünden itibaren istifa etmiş bulunuyorum. Tüm kamuoyuna duyurulur. Saygılarıma" ifadelerine yer verdi. İstifaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği sızan bilgiler arasında yer aldı.

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