‘Korumasız dolaşan bir başkan olacağım’

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ kentin dört bir yanında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Dağ dün de 3'üncü Bölge Sanayi esnafı tarafından düzenlenen kuru fasulye etkinliğine katıldı.

'ÇÖZMEK BİZE NASİP OLDU'

Dağ, "Ben sadece Büyükşehir Başkanlığına talip değilim, ben şehrin şehri emini olmaya talibim. Nasıl milletvekiliyken beni sanayi sokaklarında gezerken gördüyseniz, yine Büyükşehir Başkanı olduğumuzda sokaklarda bu kardeşinizi göreceksiniz" dedi. Dağ açıklamasında, "Bizim sizlerle ilk görüşmemiz değil. Bu mekanda da defalarca görüştük, konuştuk. Bu mekandan çıkıp sanayimizin içinde de defalarca sizinle dükkanlarınızda bir araya geldik. Hep istişare ettik. konuştuk. Bölgeyle ilgili taleplerinizi de konuştuk. Çözebileceğimiz noktasında olanları çözmeye gayret ettik. Zaman zaman kendimiz bunları çözme noktasında olduk. Zaman zaman bizi aşan noktalarda hükümetimizin değerli kabine üyelerini, bakanlarını sizlere getirdik. Sizler de onlara taleplerinizi ilettiniz. En sonunda bir önceki dönem bakanımız Mustafa Varank Bey'le buradaydık. Hem de sanayi içinde de konuşmalarımız olmuştur. Ve oradan da talep edilen destekleri hayata geçirmek bizlere nasip oldu" dedi.

'GÜÇLÜ SES İSTİYORUM'

Destek talebinde bulunan Dağ, "12 yıllık milletvekilliği tecrübesi 7 yıllık genel başkan yardımcılığı tecrübesi ile yeni bir yola çıkıyoruz. Bu yol bugüne kadar yaptıklarımız, bugüne kadar kurduğumuz diyaloğun bir üste yükseltilme yoludur. 1 Nisan'dan sonra inşallah 6 tane sanayi sitemizin tamamından güçlü destekle icracı bir görevle bunları yapmak istiyoruz. Kardeşlerim bu şehrin kronikleşmiş sorunlarını 5 yıl sadece imaj çalışmalarıyla sadece palyetif çözümlerle bitirebilmemiz mümkün değil. Biz bu sorunları, bu şehrin çözümlerini temel bazı atacağımız adımlarla çözme noktasında olmak zorundayız. Bugüne kadar verdiğinizin çok çok ötesinde çok güçlü bir destek, güçlü bir ses talep ediyorum" dedi.

MESLEK KURSLARI AÇACAĞIZ

ÜÇÜNCÜ müjdesini veren Dağ, "Bu şehrin evlatlarına sevdalıyız. Onun için şehir için yapacağımız hiçbir şey ve harcayacağımız zaman bize kesinlikle ve kesinlikle yük değildir, olmayacaktır. Meslek çok ve çok önemli. Şu anda her yerde gördüğümüz en büyük eksiklik mesleksizlik. Milli Eğitim Bakanlığımız son dönemde bu alandaki açığı kapatmak için ciddi bir çalışma içinde. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda biz nasıl destek verebiliriz diye düşündüğümüzde biz meslek kursları açacağız. Bunu teşvik edeceğiz. Bunun takipçisi olacağız" dedi.