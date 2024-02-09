AK Parti adayı Ceyda Bölünmez Çankırı: Konak İzmir’in markası olacak

Son dakika İzmir haberleri... AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, "Konak'ta ideoloji ile hizmet arasındaki perde kalkmıştır. A'dan Z'ye hizmetle tanışan Konak'ı yeniden keşfedeceksiniz." dedi.

Yerel seçimler için geri sayım sürerken AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, ilçeyi karış karış gezerek sahada ter dökmeye devam ediyor. Gün içerisinde ilk olarak Hatay bölgesinde hizmet veren mahalle muhtarları ile bir araya gelen Çankırı, sorun ve talepleri dinleyerek tek tek not aldı.

"111 MAHALLEDE NE YAPTILAR?"

Mahalle kültürünün kaybolmaya yüz tutan değerler arasında olduğunu açıklayan Çankırı, "Mahalle demek bizi biz yapan, karakterimize şekil verendir. Sokaklarda delice koşturup oynandığı, dizlerin kanadığı ve olmazsa olmaz salçalı ekmeklerin yendiği yerdi. Konak bu anlamda 111 mahallesi ile aslında şanslı bir bölge. Ancak yokuşlu, dar ve merdivenli sokakları ve eskiyen çürümeye yüz tutmuş yapıları ile yatırımın yapılmadığı adeta arka bahçe muamelesi yapılan, ambalaj görünümlü hayata geçirmedikleri projelerle maalesef İzmir'in en çok göç veren ilçesi olmuştur. 111 mahallede ne yaptılar? Konak bunu hak etmiyor. İzmir'in kalbi olan bu ilçe gün geçtikçe kan kaybediyor. Doğal gazı olmayan, engellilere yönelik ulaşımda kolaylık sağlanmayan, trafiği ile artık karın ağrısı oluşturan bir yer haline geldi. Konak İzmir'in arka bahçesi oldu. Biz kararlıyız ve istekliyiz. Aile yapısına uygun, gençlerin dinamiğiyle eş değer ve çocuklarımızı güvenle büyüttüğümüz, sokaklarında dolaşırken bu ilçeyi yeniden keşfedeceğiniz yer olacaktır. Konak İzmir'in 7/24 yaşayan ışıltılı vitrini olacaktır." dedi.

"ZAFER PARMAK UCUNDA"

Saha temaslarına Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret ederek devam eden Çankırı birlik ve beraberlik mesajı verdi. Şehit ailelerine yaşadıkları acının tarifinin olmadığını dile getirerek sabırlar diledi. Savunma sanayisinde Türkiye'nin artık söz sahibi olan ve kendi silahlarıyla güçlenen bir ülke olduğunu hatırlatan Çankırı; "Zafer artık süngünün ucunda değil gelişen teknoloji ile parmak ucunda. Devletin sıcak eli de her daim bu vatan için canını ortaya koyanların üstünde olmuştur." diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN 'DENİZİ OLAN ÇUKUR KENT' BENZETMESİ

Ardından Hatay Pazaryerinde esnafı gezen AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı'ya ilginin yoğun olduğu gözlemlendi. Esnafın, "Ceyda abla varsa hizmet vardır." sloganları ziyarete renk katarken vatandaşlar da "Artık bizi bu CHP eziyetinden kurtarın.", "İzmir'in haline bakın. Siz hiç denizi olan çukur kent gördünüz mü?" şikayetleriyle dert yandı. Çankırı da bunun üzerine "Biz İzmir'de de Konak'ta da ve 30 ilçede de kazanacağız." mesajını verdi.

"İNANIYORSANIZ ÜSTÜNSÜNÜZDÜR"

Çankırı ayrıca Üçyol Mahallesinde Cumhur İttifakı ortağı MHP Konak İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen geniş kapsamlı mahalle buluşmasına katıldı. MHP Konak İlçe Başkanı Ahmet Yeniçırak, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ile parti teşkilatının da hazır bulunduğu gecede yerel seçimlerden zaferle çıkılacağının mesajı verildi. Çankırı burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Artık hizmete odaklanmalıyız. Sosyal belediyecilik de bunu gerektirir. Bunu sahada da görüyoruz. Bakın Konak Belediye Başkan Adayı olarak sahada en çok karşılaştığımız gerçeklerden biri de artık hizmetin ideolojisinin olmadığıdır. Kapınızın önü süpürülmüyorsa, çöpünüz zamanında alınmıyorsa, en temel ihtiyaçlarınız olan ulaşım sorununuz, barınma ihtiyacınız karşılanmıyorsa, deniziniz kokuyor, yeşil alanlardan mahrum iseniz bunun adı düpedüz riyakarlıktır. Seçimlerden önce yapılacakları en gösterişli halleri ile anlatan muhalefet seçimlerden sonra burada görünmez olmayı tercih etmiştir. Koltuk hırsıyla, makam, mevki ve mansıp sevdasıyla değil de hizmet aşkıyla hareket edenlerin yolu demokrasinin yoludur. Biz inanıyoruz. İnanıyorsanız da üstünsünüzdür. Bu sebeple Konak'ı başımızın tacı İzmir'in parlayan yıldızı yapacağız. Konak artık marka olacak. Konak'ta ideoloji ile hizmet arasındaki perde kalkmıştır. A'dan Z'ye hizmetle tanışan Konak'ı yeniden keşfedeceksiniz."

ÇANKIRI'YA TAM DESTEK

Çankırı son olarak Murat Reis Mahallesi'nde bulunan Şükrü Saraçoğlu ve İnönü Caddesinde esnafla sohbet etti. Yılmaz Pasajı'nda bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Çankırı'ya vatandaşın desteği ise tamdı.