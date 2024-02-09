‘Birlikte daha güzel bir Bergama inşa edeceğiz’

CUMHUR İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Dr. Sadık Doğruer, seçim çalışmaları kapsamında Ayaskent esnafı ve sanayi sitesi ziyaret etti.

"SÖZLERİMİZ VAR"

PROJELERİNİ anlatan Doğruer, kentin daha iyi yerlere gelmesi için çalışacaklarını belirtti. Doğruer, "Esnafımızın ayakta kalması adına var gücümüzle mücadele edeceğiz. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sesi oluyoruz. Vatandaşların istekleri doğrultusunda hizmetin eksik olduğu noktalarda gereken çalışmayı yapacağız" dedi. Ayaskentlilerle buluşarak sorunlarını dinlediklerini belirten Doğruer, şunları kaydetti: "Hemşerilerimize güzel sohbetleri, sıcacık çayları, gönülden destekleri ve konukseverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Sözlerimiz var her birine, çok daha güzel bir Bergama inşa edeceğiz. Hep birlikte başaracağız."