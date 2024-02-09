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Haberler İzmir Çankırı'dan Batur'a ziyaret: “Konak’ta sorunlara ve çözümlere hakimiz”

Çankırı'dan Batur'a ziyaret: “Konak’ta sorunlara ve çözümlere hakimiz”

HABER MERKEZİ
Çankırı’dan Batur’a ziyaret: “Konak’ta sorunlara ve çözümlere hakimiz”

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, mevcut Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u ziyaret etti. Ziyarette ilçenin sorunları görüşüldü. Centilmenlik vurgusunun yapıldığı görüşmede AK Partili Çankırı, "Konak'ta sorunlara da çözümlerine de hakimiz" dedi.

'CENTİLMENLİK İÇİNDE GEÇSİN'

BATUR da 31 Mart Seçimi'nin centilmenlik içerisinde gerçekleşmesini temenni etti ve "Kadın adayların yarışmasını görmek sevindirici. Centilmence bir yarış olsun. Bize de bir şey düşerse diyaloğumuzu devam ettiririz" dedi.

Çankırı da Batur'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nin de partisi tarafından kazanıldığı takdirde hizmetlerin ivedilikle gerçekleştirileceğinin önemini belirten Çankırı, "Sayın Hamza Dağ'ın da yarıştan galip olarak çıkması gerekiyor ki ilçe belediyesi olarak engellere takılmayıp, takoz sistemini yaşamayalım" diye konuştu.

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